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Στο παρά πέντε, λίγες μόνο ώρες πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου αμφιθεάτρου εντός του Ζαππείου, με τη συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, την Κυριακή 21 Ιουνίου, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αναβολή των εκδηλώσεων και το ξήλωμα της σκηνής «εντός των επομένων ωρών».

«Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου. Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους», αναφέρει η λιτή ανακοίνωση της Επιτροπής, που εκδόθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

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Η ανακοίνωση για το ξήλωμα του αμφιθεάτρου στον προαύλειο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, χωρητικότητας άνω των 1.000 θέσεων, και την αναβολή όλων των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ που ήταν προγραμματισμένες από τις 21 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου, έρχεται μετά τις αντιδράσεις χρηστών στα social media που προκάλεσαν φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες με την κατασκευή του λυόμενου αμφιθεάτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση όσον αφορά τα εισιτήρια που έχουν προπωληθεί. Σημειώνεται ότι κάποιες από τις παραστάσεις του Φεστιβάλ ήταν ήδη sold out.