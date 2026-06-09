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Μία τηλεφωνική καταγγελία στον πενταψήφιο αριθμό «11414» της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στην άμεση σύλληψη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ τριών νεαρών που απείλησαν και εξύβρισαν τρία άτομα λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο Πάρκο Ζαππείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις νεαροί ηλικίας, 16, 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου χάρη στην συνεργασία των αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας και της Ομάδας ΔΙΑΣ.

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Πιο συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική καταγγελία στην γραμμή «11414» η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο και διαχειρίζεται από εκπαιδευμένους αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο Πάρκο Ζαππείου όπου εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους τρεις νεαρούς, οι οποίοι μαζί με επιπλέον δράστες εξύβρισαν και απείλησαν λίγο νωρίτερα τα τρία άτομα εντός του Πάρκου με φράσεις και χειρονομίες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και στην συνέχεια οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.