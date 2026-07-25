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Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αγίους Θεοδώρους, όταν ανήλικοι έπεσαν θύματα ληστείας και επίθεσης από τρία άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις Ρομά φερόμενοι ως δράστες επιτέθηκαν στους ανήλικους, ασκώντας σωματική βία, και στη συνέχεια αφαίρεσαν προσωπικά τους αντικείμενα πριν τραπούν σε φυγή.

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Η ΕΛ.ΑΣ. κινητοποιήθηκε άμεσα, πραγματοποιώντας εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους τρεις φερόμενους ως εμπλεκόμενους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τρίτου ατόμου, το οποίο φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση και τη ληστεία.