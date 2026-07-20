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Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε υπό κατασκευή δρόμο λίγο έξω από την Καλαμπάκα, το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07).

Όπως αναφέρει το tameteora.gr, η γυναίκα, 76 ετών, εντοπίστηκε σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, το οποίο δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία, καθώς είναι υπό κατασκευή.

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Το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας, βρέθηκε σταματημένο στον δρόμο, ενώ εκείνη εντοπίστηκε περίπου 100 μέτρα μακριά από αυτό και έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ίσως από πτώση της στο έδαφος.

Οι ακριβείς συνθήκες, υπό τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε μέσα στο κλειστό τμήμα του Ε65 καθώς και το πώς συνέβη το δυστύχημα, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ περισσότερες απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.