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Ένα οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού με κίνητρο την προσωπική αντεκδίκηση βρίσκεται πίσω από την καταστροφή ενός αυτοκινήτου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στη σύλληψη ενός 35χρονου και να αναζητά τον συνεργό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι δύο δράστες προσέγγισαν το σταθμευμένο όχημα στην περιοχή. Αφού έσπασαν το τζάμι, εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και περιέλουσαν την καμπίνα με εύφλεκτο υγρό, προκαλώντας φωτιά.

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Οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο όχημα, το οποίο φέρεται να ανήκει στη σύζυγο του αδελφού του 35χρονου.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου, η οποία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου εμπλεκόμενου και τη διερεύνηση των ακριβών κινήτρων της επίθεσης.