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Ο συλληφθείς μετέφερε παράνομα έξι άτομα με ενοικιαζόμενο όχημα, το οποίο οι αρχές κατέσχεσαν μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο.

Το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του δράστη και τον οδήγησε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η ελληνική νομοθεσία αντιμετωπίζει τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών ως κακούργημα, προβλέποντας αυστηρές ποινές κάθειρξης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα για τους δράστες.

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Σε επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης εξελίχθηκε η προσπάθεια αστυνομικών να ελέγξουν όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Πρωταγωνιστής ήταν ένας 22χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όχι μόνο επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, αλλά προσπάθησε ακόμη και να εμβολίσει το περιπολικό που τον καταδίωκε.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου, όταν πλήρωμα της Άμεσης Δράσης εντόπισε στην περιοχή του Δενδροπόταμου ένα ύποπτο επιβατικό αυτοκίνητο. Ο οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και κατάλαβε ότι επρόκειτο να ελεγχθεί, ανέπτυξε ταχύτητα.

Στο ύψος της Λαχαναγοράς αποβίβασε έξι άτομα, τα οποία φέρεται να είχε αναλάβει να μεταφέρει παράνομα, και συνέχισε την πορεία του εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης επιχείρησε να χτυπήσει το περιπολικό, χωρίς τελικά να καταφέρει να διαφύγει. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Ενοικιαζόμενο από εταιρεία του εξωτερικού

Από την έρευνα προέκυψε ότι το όχημα δεν ανήκε στον 22χρονο, αλλά ήταν ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων με έδρα σε πρωτεύουσα γειτονικής χώρας. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, όπως και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τις συνεννοήσεις που αφορούσαν τη μεταφορά.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η δικαστική έρευνα αναμένεται να εξετάσει, εκτός από την παράνομη μεταφορά, και τις συνθήκες της καταδίωξης και της απόπειρας εμβολισμού του αστυνομικού οχήματος.

Πάνω από 1.200 διακινητές σε έναν χρόνο

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Τα τελευταία πλήρη επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν το εύρος της δράσης των κυκλωμάτων. Σύμφωνα με την Έκθεση για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα, το 2024 η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό συνέλαβαν συνολικά 1.262 άτομα για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, είτε ως μεμονωμένους δράστες είτε ως μέλη οργανωμένων δικτύων.

Το 2023 είχαν πραγματοποιηθεί 1.481 συλλήψεις, επομένως το 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 14,79%. Οι περισσότερες συλλήψεις αφορούσαν υπηκόους Τουρκίας, συνολικά 264, και ακολουθούσαν οι Σύροι με 199, οι Αιγύπτιοι με 131 και οι Έλληνες επίσης με 131.

Ιδιαίτερη αύξηση καταγράφηκε στους συλληφθέντες αιγυπτιακής υπηκοότητας, κατά 61,73%, αλλά και στους Τούρκους διακινητές, κατά 60,27%. Εντυπωσιακή ήταν η μεταβολή στους υπηκόους Σουδάν, οι οποίοι από 10 το 2023 έφθασαν τους 83 το 2024.

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Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι περισσότερο από το 90% των υπηκόων τρίτων χωρών που φθάνουν παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταφεύγουν σε διακινητές, ενώ τα παγκόσμια παράνομα έσοδα των σχετικών δικτύων υπολογίζονται μεταξύ 4,7 και 6 δισ. ευρώ ετησίως.

Ποιες ποινές προβλέπει ο νόμος

Η μεταφορά ή παραλαβή πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου, με σκοπό την προώθησή τους στο εσωτερικό της Ελλάδας ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., αντιμετωπίζεται ως κακούργημα.

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Το άρθρο 30 του νόμου 4251/2014 προβλέπει βαριές ποινές, οι οποίες υπολογίζονται χωριστά για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο:

• Για τη βασική μορφή του αδικήματος προβλέπεται κάθειρξη έως δέκα χρόνια και χρηματική ποινή για κάθε μεταφερόμενο.

• Όταν ο δράστης ενεργεί με σκοπό το κέρδος, κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια, είναι υπότροπος ή δρα μαζί με άλλους, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και ιδιαίτερα υψηλή χρηματική ποινή ανά μεταφερόμενο πρόσωπο.

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• Όταν η πράξη μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 200.000 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο.

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• Σε περίπτωση θανάτου προβλέπεται ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον 700.000 ευρώ για κάθε θύμα.