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Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το επαγγελματικό όχημα χτύπησε τη μηχανή τους από πίσω, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστούν σε απόσταση δεκαπέντε μέτρων.

Ο αθλητικός σύλλογος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της νεαρής παίκτριας και ακύρωσε τον προγραμματισμένο φιλικό αγώνα στη Βουλγαρία.

Οι αθλήτριες της ομάδας θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια σε όλους τους επόμενους αγώνες ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας.

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Ευθύνες στον οδηγό του απορριμματοφόρου επιρρίπτει ο πατέρας της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Θεσσαλονίκη, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με το επαγγελματικό όχημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας είχε πάει να παραλάβει την κόρη του από την προπόνηση που είχε με την ομάδα του ΠΑΟΚ και κατά την επιστροφή τους στο σπίτι συνέβη το σοκαριστικό τροχαίο.

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«Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας της 15χρονης, προσθέτοντας ότι από την σφοδρή σύγκρουση, τόσο εκείνος όσο και η 15χρονη κόρη του, εκσφενδονίστηκαν 15 μέτρα μακριά.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί», τόνισε ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ.

Το συγκινητικό αντίο του ΠΑΟΚ

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.



Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.



Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.



Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία



Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει… Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».