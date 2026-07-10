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Η ίδια ευχαρίστησε τα στελέχη της αστυνομίας για τις ενέργειές τους και τον πρωθυπουργό για την επίδειξη πολιτικής βούλησης κατά της τρομοκρατίας.

Παράλληλα, ζήτησε τη σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να λογοδοτήσουν ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Τόνισε την ανάγκη για δίκαιη δίκη και υπογράμμισε ότι το κράτος δικαίου διαφέρει από την πολιτική βία που προκαλεί καταστροφές.

Τέλος, η ίδια ευχαρίστησε όσους συμπαραστάθηκαν στην οικογένειά της κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας της.

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Με δημόσια ανάρτησή της, η Αφροδίτη Νέστορα τοποθετήθηκε για τις πρόσφατες συλλήψεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες συνδέονται με την έρευνα για τις επιθέσεις σε σπίτια βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η παρέμβασή της έγινε λίγες ώρες μετά την κηδεία της μητέρας της, θύματος της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη.

Με σημερινή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη της υπόθεσης, ευχαριστώντας τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους που οδήγησαν στις συλλήψεις, καθώς και τον πρωθυπουργό για, όπως αναφέρει, «την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία».

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Παράλληλα, τονίζει ότι προσδοκά η έρευνα να συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.

«Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία», σημειώνει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης. Όπως αναφέρει, εύχεται οι δικαστές που θα την κρίνουν «να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου».

Η ίδια υπογραμμίζει ακόμη ότι επιθυμία της οικογένειάς της είναι οι κατηγορούμενοι να τύχουν δίκαιης δίκης, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, η μητέρα της στερήθηκε άδικα το δικαίωμα στη ζωή.​

«Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας», αναφέρει στην ανάρτησή της.

Κλείνοντας, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαριστεί όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς της στην κηδεία της μητέρας της, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Αλεξία Μπακογιάννη, σημειώνοντας πως «γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία».

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)