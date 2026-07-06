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Στην κλινική πλαστικής της μονάδας εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα, μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη και στέρησε τη ζωή της μητέρας της, Βάγιας.

Θα αποφασιστεί εάν η Νέστορα θα πάρει εξιτήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση.

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Το συμβούλιο των γιατρών αναμένεται να αποφασίσει μέσα στις επόμενες ώρες αν θα μπορέσει να λάβει εξιτήριο, ώστε να παραστεί στη νεκρώσιμη ακολουθία της μητέρας της. Η τελετή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (8/7) ή την Πέμπτη (9/7) στην Κοζάνη.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να θεωρείται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της επίθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές εστιάζουν στα εγκληματολογικά ευρήματα, αναζητώντας αποτυπώματα ή DNA από τη μονωτική ταινία, τα υπολείμματα του γκαζιού και το δοχείο με το εύφλεκτο υγρό. Παράλληλα, αναλύεται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών, ακόμη και τις προηγούμενες ημέρες, ώστε να διαπιστωθεί αν είχαν πραγματοποιήσει αυτοψία στα σημεία όπου τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Όλα τα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις μαρτύρων, συνθέτουν σταδιακά το παζλ των ερευνών. Η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι στην επίθεση συμμετείχαν τρεις δράστες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου ή περισσότερων ατόμων με υποστηρικτικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιθέσεων.