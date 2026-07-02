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Η Αφροδίτη Νέστορα δραστηριοποιήθηκε πολιτικά και δημιούργησε το έργο «RED-Y» με σκοπό την προσφορά βοήθειας και στήριξης προς τον συνάνθρωπο.

Η Χρύσα Μπαρτζώκα κατηγορεί τους δράστες της επίθεσης για τον εσκεμμένο θάνατο μιας γυναίκας που στήριζε την κοινωνική προσφορά της κόρης της.

Η ίδια υπογραμμίζει πως η αφαίρεση ζωών που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο δεν πρόκειται να βελτιώσει τη ζωή των υπευθύνων της επίθεσης.

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Με μια βαθιά συγκινητική, αλλά ταυτόχρονα και με μία οργισμένη ανάρτηση, η Χρύσα Μπαρτζώκα μίλησε για τη φίλη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία θρηνεί την απώλεια της μητέρας της, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμεναν στη Θεσσαλονίκη.

Στην ανάρτησή της, η Χρύσα Μπαρτζώκα περιγράφει την πορεία της Αφροδίτης Νέστορα μετά τον χαμό της αδελφής της, τονίζοντας ότι αφιέρωσε τη ζωή της, μαζί με εκείνη των γονιών της, στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Όπως αναφέρει, μέσα από τη δραστηριοποίησή της στην πολιτική δημιούργησε το project «RED-Y», με στόχο να προσφέρει βοήθεια, στήριξη και «ζωή» σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.

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Παράλληλα, εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας για να προσφέρει και μόνο». Κλείνοντας, υπογραμμίζει με νόημα ότι τίποτα δεν πρόκειται να βελτιώσει τη ζωή των υπευθύνων, όταν από την κοινωνία αφαιρούνται άνθρωποι που μοναδικό τους σκοπό είχαν να προσφέρουν και να είναι χρήσιμοι στους άλλους.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Η αδερφή-Φίλη μου Αφροδίτη Νέστορα από τότε που έχασε την αδερφή της έχει αφιερώσει την ζωή της – τη δική της και των γονιών της- στην κυριολεξία στη μέγιστη προσπάθεια που μπορεί να καταφέρει. Άνθρωπος να δώσει ζωή σε όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έτσι δημιούργησε και το RED-Y. Ο δρόμος για να το καταφέρει στάθηκε η πολιτική. Αυτός ήταν κι ο λόγος που σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας για να προσφέρει και μόνο. Τίποτα δεν θα βελτιώσει τη δική σας ζωή στερώντας Ανθρώπους που το μόνο που προσπαθούν είναι να είναι χρήσιμοι.

Η μαμά Βάγια, η αδερφή της Νικολέτα θα ζουν μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο πλάι σου πάντα για πάντα και στηρίζουν το έργο σου Αφροδίτη Νέστορα. Είναι τόσο πολλοί.

Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΑ.».