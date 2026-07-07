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Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Η Αφροδίτη Νέστορα έλαβε εξιτήριο από τη Μονάδα Εγκαυμάτων και μεταφέρθηκε σε θάλαμο της Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Παπανικολάου, καθώς η πορεία της υγείας της παρουσιάζει συνεχή βελτίωση.

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Οι θεράποντες γιατροί αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή της την Τετάρτη, προκειμένου να αξιολογήσουν την εξέλιξη της αποκατάστασής της και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της θεραπείας.

Παρά τη βελτίωση, η ίδια εξακολουθεί να παραμένει καθηλωμένη στο κρεβάτι, καθώς τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη δεν της επιτρέπουν ακόμη να μετακινηθεί.

Την ίδια στιγμή, η οικογένειά της προετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην ίδια εμπρηστική επίθεση.

Η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην Κοζάνη.