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Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μίας γυναίκας, προχώρησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, για την εξιχνίαση των εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ. Μία από αυτές κατέληξε σε τραγωδία με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα και ο ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν φέρονται να αποτελούσαν το επιχειρησιακό ζευγάρι, ενώ ο δεύτερος άνδρας φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Η γυναίκα, μετά την επίθεση, φέρεται να μετέβη στην Κρήτη, όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι τρεις συλληφθέντες εμπλέκονται αποκλειστικά στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

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Γνωστοί του αναρχικού χώρου οι συλληφθέντες

Η γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και φέρεται μάλιστα να είχε ενεργή δράση. Η ίδια είναι από την Αθήνα, ωστόσο διέμενε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να μετέβη στα Χανιά προκειμένου να κρυφτεί σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση».

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι άνδρας γεννημένος το 1997 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026.

Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια.

Παράλληλα με τις συλλήψεις, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους, αναζητώντας πρόσθετα στοιχεία που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αντιτρομοκρατική έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε πρόσωπα που καταγράφονται σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι αναλυτές της υπηρεσίας εξετάζουν προσεκτικά τις κινήσεις τους πριν και μετά τις επιθέσεις, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν το δίκτυο των εμπλεκομένων και να διαπιστώσουν τον ακριβή ρόλο του καθενός.

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Ανάμεσα στα πρόσωπα που εξετάζονται βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και ένας άνδρας με καταγωγή από την Κρήτη. Οι Αρχές ερευνούν τυχόν εμπλοκή του στην οργάνωση ή την υποστήριξη των επιθέσεων, ενώ φέρεται να είναι πρόσωπο γνωστό στις διωκτικές αρχές από παλαιότερες υποθέσεις. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για την ταυτότητά του ούτε για το εύρος της πιθανής συμμετοχής του.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των ερευνών θεωρούνται τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο σημείο της φονικής επίθεσης.

Παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν η έκρηξη και η φωτιά, οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων κατάφεραν να συλλέξουν αντικείμενα που ενδέχεται να οδηγήσουν στους δράστες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υπολείμματα υλικών και άλλα πειστήρια, στα οποία αναζητείται γενετικό υλικό.

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Οι αναλύσεις DNA που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτιμάται ότι θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τα άτομα που πιθανόν συμμετείχαν στην κατασκευή, τη μεταφορά ή την τοποθέτηση του μηχανισμού. Παράλληλα, εξετάζονται τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, κινήσεις κινητών τηλεφώνων και κάθε διαθέσιμο ψηφιακό ίχνος.

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει και η πιθανή σύνδεση των δραστών με άλλες εμπρηστικές επιθέσεις που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για οργανωμένο πυρήνα με κοινή επιχειρησιακή δράση.

Οι ερευνητές προσπαθούν επίσης να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα γεγονότα που οδήγησαν στη φονική επίθεση. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη δεύτερη ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Ελληνική Αστυνομία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από την ανάφλεξη καυσίμων οχήματος, γεγονός που συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς στο κτίριο.

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Η υπόθεση αξιολογείται ως μία από τις σοβαρότερες που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Αντιτρομοκρατική το τελευταίο διάστημα, καθώς η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς και υπό απόλυτη μυστικότητα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και τις νέες έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα οδηγήσουν στην πλήρη χαρτογράφηση της υπόθεσης και στην ταυτοποίηση όλων των προσώπων που συμμετείχαν στις επιθέσεις.

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