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Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δράστες χρησιμοποίησαν τον ίδιο τρόπο δράσης και πανομοιότυπους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε όλα τα περιστατικά.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον τρία άτομα εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου με ρόλο οδηγού μοτοσικλέτας.

Η Αστυνομία επεξεργάζεται βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή και αναμένει σύντομα περισσότερα στοιχεία για την πλήρη εξιχνίαση των ενεργειών και την απόδοση δικαιοσύνης.

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Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής αναφορικά με τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, καθώς «η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα», «τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία».

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«Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα 3 χτυπήματα», τόνισε η κ. Δημογλίδου μιλώντας στον AΝΤ1, επισημαίνοντας ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση».

«Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις», τόνισε η Δημογλίδου σημειώνοντας ωστόσο ότι «είναι νωρίς να μείνουμε στα τρίτα άτομα», καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα.

Κληθείσα να απαντήσει σχετικά με την επιλογή των τριών προσώπων που δέχθηκαν επίθεση, η ίδια σημείωσε ότι οι δράστες τέτοιου είδους επιθέσεων «συνήθως επιλέγουν πρόσφορο σημείο ώστε να μην γίνουν εύκολα αντιληπτοί από τις Αρχές, ή γιατί δεν είχαν φρούρηση τα 3 πρόσωπα».

Υπογραμμίζοντας ότι «έχει γίνει πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο (σ.σ.: των επιθέσεων) από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών», η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε ότι «όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενη στις δράσεις της Αστυνομίας τα τελευταία χρόνια για την εκκένωση καταλήψεων, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «τελευταία ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε χώρο που να ανήκει σε πανεπιστήμιο. Θυμόμαστε όλοι στο παρελθόν το τι γινόταν ιδιαίτερα με το πανεπιστήμιο».

«Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου».

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«Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπρηστικός μηχανισμός,αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής

Σύμφωνα με το υλικό που έχει συλλέξει η Αντιτρομοκρατική, δύο από αυτούς επέβαιναν στην πρώτη μοτοσικλέτα και τοποθετούσαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ ένα ακόμη άτομο σε δεύτερη μηχανή φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξης, ως «τσιλιαδόρος».

Δεν αποκλείεται να υπάρχει και τέταρτο άτομο, πιθανόν οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας, το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

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Μετά τις επιθέσεις, οι κινήσεις τους φαίνεται να καταγράφονται καθαρά σε βιντεοληπτικό υλικό κατά την αποχώρησή τους από δύο σημεία που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

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