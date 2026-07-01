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Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 1η Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ, σε Τούμπα και Πυλαία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:20 τα ξημερώματα σε πιλοτή πολυκατοικίας στην Τούμπα στην οδό Γραβιάς 20 σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, όπου διαμένει ο πρόεδρος της διοικούσας Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακείμοβιτς.

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Στην οδό Τσιαπάνου, στην Τούμπα, το γκαζάκι τοποθετήθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας που διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η τρίτη επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Χαριλάου, με ένα από τα οχήματα που καταστράφηκαν να ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr από το περιστατικό πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την αντιτρομοκρατική.

Σύμφωνα με το voria.gr, τα γκαζάκια έσκασαν, ενώ στο ένα σπίτι υπήρξε και τραυματισμός συγγενικού προσώπου της οικογένειας, το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Μαρινάκης: Δολοφονικές οι επιθέσεις

«Δολοφονικές» χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης λέγοντας ότι «όταν βάζεις γκαζάκια εκρηκτικό μηχανισμό, επιθυμείς να πεθάνουν».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που τραυματίστηκε σοβαρά, δίνει μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική.

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Όπως τόνισε ο ίδιος, η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθούν οι δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων με τους πέντε τραυματίες.

«Η αστυνομία οφείλει να εντοπίσει τους δράστες και στη συνέχεια ο εισαγγελέας να κρίνει, αν είναι συμμορία ή εγκληματική οργάνωση», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης έστειλε μήνυμα πως «στο τέλος η νομιμότητα θα κερδίσει». «Ο μόνος φυσικός χώρος για τους δράστες είναι η φυλακή», επεσήμανε.

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«Στη νομιμότητα δεν υπάρχουν όρια. Ο νόμος πρέπει αν εφαρμόζεται χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις», υπογράμμισε.