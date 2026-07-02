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Οι κάτοικοι ξύπνησαν από απανωτές εκρήξεις και φωνές γειτόνων, ενώ προσπάθησαν να προστατευτούν στα διαμερίσματά τους καθώς η ατμόσφαιρα γέμισε με τοξικά αέρια.

Ο πατέρας της οικογένειας Νέστορα, φέροντας εγκαύματα, αναζητούσε έντρομος τα αγαπημένα του πρόσωπα πιστεύοντας αρχικά ότι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Οι ένοικοι περιέγραψαν σκηνές χάους στο κλιμακοστάσιο, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική να προχωρούν στον απεγκλωβισμό των ατόμων από το κτίριο.

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Στιγμές πανικού και αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη όπου κατοικεί η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στην πιλοτή του κτιρίου τα ξημερώματα.

Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν εκείνο το βράδυ, μεταφέροντας εικόνες χάους και φόβου, αλλά και τις δραματικές στιγμές όταν ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα χτύπησε την πόρτα του διαμερίσματός του αναζητώντας απεγνωσμένα την οικογένειά του.

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Περιέγραψε ακόμη το σοκ στο οποίο βρισκόταν ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος πίστευε πως είχε χάσει τα αγαπημένα του πρόσωπα. «Ο κ. Νέστορας ήταν σε τεράστιο σοκ, πίστευε πως είχε χάσει την οικογένειά του, αυτό μου έλεγε “χάθηκαν, πέθαναν”. Προσπαθούσα να τον καθησυχάσω, προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε το ισόγειο, βλέπαμε το ΕΚΑΒ να παίρνει άτομα».

«Η βραδιά ήταν πολύ δύσκολη για όλους μας. Ξεκίνησε στις 04:30 χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πού ξεκίνησε, ούτε γνωρίζαμε ότι ήταν γκαζάκια. Φωνές από τις απέναντι πολυκατοικίες μας έλεγαν “ξυπνήστε, καίγεστε”. Βγήκαμε στα μπαλκόνια, ο καπνός άρχισε να πνίγει την πολυκατοικία και τα μπαλκόνια που ήμασταν ψηλά. Ακούσαμε φωνές, εμείς αυτό που βιώσαμε στο διαμέρισμά μας είναι ότι ακούγαμε φωνές στο διάδρομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε μια σκηνή που δεν πρόκειται να ξεχάσει. «Θυμάμαι τη στιγμή που χτύπησε η πόρτα μας και βάλαμε έναν άνθρωπο μέσα, μαζί του μπήκε ένα τεράστιο κύμα καπνού. Εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ τρομακτικά, νομίζαμε ότι η φωτιά ήταν μέσα στην πολυκατοικία, ότι μπαίνει μέσα στα διαμερίσματα».

Στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι ο άνθρωπος που είχε βρει καταφύγιο στο σπίτι του ήταν ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. «Ο κύριος, που δεν είχα καταλάβει ποιος είναι, ήταν ο κ. Νέστορας. Χτυπούσε την πόρτα μας επίμονα, ανοίξαμε, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έφερε και τραύματα, σίγουρα είχε εγκαύματα στο κεφάλι και τα χέρια. Προσπαθούσαμε να τον ηρεμήσουμε, φώναζε, έλεγε η γυναίκα μου, η κόρη μου. Προσπαθούσα να του πω πού είναι, να τους βρούμε, ήμασταν σίγουροι ότι και αυτοί είχαν βρει καταφύγιο σε κάποιο άλλο διαμέρισμα. Μείναμε μαζί πολλή ώρα που ήρθαν οι διασώστες και η πυροσβεστική. Ο άνθρωπος ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Με δυσκολία προσπαθούσα να τον ηρεμήσω. Ήταν φρικτό για όλους μας».

Ο ίδιος περιέγραψε ακόμη το σοκ στο οποίο βρισκόταν ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος πίστευε πως είχε χάσει τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Ο κ. Νέστορας ήταν σε τεράστιο σοκ, πίστευε πως είχε χάσει την οικογένειά του, αυτό μου έλεγε “χάθηκαν, πέθαναν”. Προσπαθούσα να τον καθησυχάσω, προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε το ισόγειο, βλέπαμε το ΕΚΑΒ να παίρνει άτομα».

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«Ήταν πρωί, 4:30 περίπου όταν έγινε η πρώτη έκρηξη και μετά ακολούθησαν αρκετές. Ακούστηκαν πολλές διαφορετικές εκρήξεις και στη συνέχεια βγήκαμε στα μπαλκόνια που είδαμε ανθρώπους από τις απέναντι πολυκατοικίες να φωνάζουν “ξυπνήστε, καίγεστε”», είπε στον Action 24, ένοικος της πολυκατοικίας που δέχθηκε την επίθεση.

«Δεν εκκενώσαμε την πολυκατοικία, βγήκαμε στα μπαλκόνια για να δούμε τι συμβαίνει. Είδαμε καπνούς να ανεβαίνουν, είχε τοξική ατμόσφαιρα από τα υλικά που καίγονταν», είπε η ένοικος.

Ένας ακόμα ένοικος της πολυκατοικίας δήλωσε: «Μένουμε στον 5ο ξύπνησα από έναν υπόκωφο θόρυβο και είδαμε ενοίκους από άλλες πολυκατοικίες ότι στην πυλωτή έχει καπνό και έλεγαν όλοι να πάει κάποιος με πυροσβεστήρα.

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Εγώ μέχρι να πάω κάτω να δω και μόλις άνοιξα την πόρτα του ανελκυστήρα βλέπω το αυτοκίνητο που είχε λαμπαδιάσει φοβήθηκα να πάω προς τα έξω γύρισα επάνω έσπασαν τζάμια και μέχρι να πάω πάνω ακούσαμε φωνές από το κλιμακοστάσιο σε κάποια στιγμή μπήκε η κυρία Αφροδίτη αλλά μπήκε μέσα και πολύς καπνός και δεν μπορούσαμε.

Την μητέρα της δεν την είδα, την είδα μετά που την είχαν παραλάβει οι διασώστες δεν είμαι και σίγουρος.

Με την κυρία Νέστορα όταν καταλάγιασαν οι καπνοί και βγήκαμε και είδαμε ότι η κυρία Νέστορα ήταν ξαπλωμένη στο μπαλκόνι μονολογούσε οι γονείς μου οι γονείς μου ο μπαμπάς μου.

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Βγήκα πάλι στην οικοδομή φώναξα διασώστες ελάτε στον πέμπτη να τον βοηθήσετε».