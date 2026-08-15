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Άγριος καβγάς με αφορμή μια θέση στάθμευσης ξέσπασε στην πιάτσα των ταξί στην Πάρο, όταν η διαφωνία ανάμεσα σε οδηγό ταξί και υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων εξελίχθηκε σε χειροδικία.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε πριν από μερικά 24ωρα, με αφορμή το παρκάρισμα μιας «γουρούνας» που ενοικιάζει η επιχείρηση σε σημείο που, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για την προσωρινή στάθμευση των οχημάτων τους.

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Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει. Όπως φαίνεται στο βίντεο από το περιστατικό, οι δύο άνδρες αρχικά διαπληκτίζονται έντονα και ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός ταξί κινείται προς τον υπάλληλο, τον αρπάζει από τον λαιμό και τον ρίχνει πάνω στο όχημα.

Ο υπάλληλος αντιδρά και, κρατώντας κράνος στα χέρια του, χτυπά τον οδηγό ταξί, με την αντιπαράθεση να συνεχίζεται για λίγο ακόμη.

Η κατάσταση τελικά εκτονώθηκε χάρη στην παρέμβαση ψυχραιμότερων, οι οποίοι μπήκαν ανάμεσα στους δύο άνδρες και τους απομάκρυναν. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει υποβληθεί καταγγελία στην Αστυνομία για το περιστατικό.

Το επεισόδιο επαναφέρει, παράλληλα, το ζήτημα της λειτουργίας της πιάτσας των ταξί, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει σταθερή αστυνόμευση στο σημείο, ώστε να είναι σαφές ποια οχήματα μπορούν να σταθμεύουν και σε ποιες θέσεις. Έτσι, μια διαφωνία για μια θέση στάθμευσης κατέληξε σε έναν ιδιαίτερα έντονο καβγά, μπροστά σε περαστικούς και εργαζόμενους της περιοχής.