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Ο οδηγός επικοινώνησε άμεσα με την Αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια, καθώς η γυναίκα βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο τοκετού.

Περιπολικό και μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ συνόδευσαν το ταξί στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα, διευκολύνοντας τη μεταφορά της μητέρας και του νεογνού.

Το ιατρικό προσωπικό παρέλαβε αμέσως τη μητέρα και το μωρό μόλις έφτασαν στο νοσοκομείο, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το περιστατικό.

Ο οδηγός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τις αρχές και τη θετική κατάληξη της έκτακτης ανάγκης.

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«Ήταν όλα τα συναισθήματα που με πλημμύρισαν εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», ήταν τα λόγια του οδηγού ταξί στα στα Κάτω Πατήσια που είδε χθες 28/7 μία γυναίκα να γεννάει μέσα στο όχημα.

Τι αποκαλύπτει ο οδηγός που είδε επιβάτιδα να γεννά στο ταξί του

Ο ίδιος σταμάτησε για να εξυπηρετήσει μια γυναίκα που ήθελε να μετακινηθεί και γρήγορα κατάλαβε ότι η επιβάτιδα βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο τοκετού.

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Ο οδηγός ταξί αντιμετώπισε δυσκολίες με το «καλημέρα». Πέρα από το ότι κατάλαβε ότι δεν είχε πολύ χρόνο, η γυναίκα δεν μιλούσε ελληνικά και η συνεννόηση γινόταν μετ’ εμποδίων, ενώ στο ταξί βρίσκονταν επίσης μια φίλη της κι ένα παιδί, με την πρώτη να είναι ήδη πανικοβλημένη. Επικοινώνησε αμέσως με την Αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια, αλλά όπως λέει, πριν καν ολοκληρωθεί η επικοινωνία αυτή, ο τοκετός είχε προχωρήσει.

«Όταν γύρισα να κοιτάξω πίσω, είδα το κεφάλι του παιδιού να έχει ήδη βγει. Σοκαρίστηκα, αλλά προσπάθησα να παραμείνω ψύχραιμος», ανέφερε ο οδηγός, περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας που εκτυλίχθηκαν μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν περιπολικό και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ, που συνόδευσαν το ταξί μέχρι το μαιευτήριο «Αλεξάνδρα», ανοίγοντας τον δρόμο μέσα στην κυκλοφορία.

Με την άφιξη στο νοσοκομείο, οι αστυνομικοί έτρεξαν στα επείγοντα για να ειδοποιήσουν το ιατρικό προσωπικό, ενώ τραυματιοφορείς παρέλαβαν τη μητέρα και το νεογνό, μεταφέροντάς τους άμεσα στους θαλάμους.

Όπως αποκάλυψε στην ΕΡΤ, η μεγαλύτερη χαρά ήρθε όταν άκουσε το πρώτο κλάμα του μωρού: «Τότε μου έφυγε ένα τεράστιο βάρος. Δεν ήταν μόνο ο ήχος. Ήταν όλα τα συναισθήματα που με πλημμύρισαν εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Είπε ακόμη ότι λίγο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο κράτησε το χέρι της μητέρας, η οποία τον ευχαριστούσε συνεχώς λέγοντας «Thank you».

«Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομία. Η συμβολή της ήταν τεράστια. Προσπάθησα να συνεργαστώ όσο καλύτερα μπορούσα και τελικά τα καταφέραμε όλοι μαζί», σημείωσε.

Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδηγός ταξί από το 1993, υποστήριξε ότι οποιοσδήποτε έμπειρος συνάδελφός του θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο, τονίζοντας πως πάνω απ’ όλα λειτούργησε ως άνθρωπος: «Βοηθήσαμε τη ζωή και αφήσαμε το μαύρο πίσω. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Το καθήκον μου, πάνω απ’ όλα, σαν άνθρωπος».