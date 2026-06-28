Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μία 35χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από προγραμματισμένη καισαρική τομή στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπου γέννησε ένα υγιές αγοράκι.

Μετά τον τοκετό η ασθενής εμφάνισε οξεία μεταγεννητική αιμορραγία, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην αφαίρεση της μήτρας της.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε, αλλά παρά τις ιατρικές προσπάθειες η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Ο σύζυγος της θανούσης ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της, καταγγέλλοντας πλημμελή ενημέρωση σχετικά με την κρισιμότητα της κατάστασής της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Όταν την άγγιξα, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», λέει ο σύζυγος της 35χρονης από τη Λιβαδειά, η οποία έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.

Η χαρά για τον ερχομό του μωρού μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε τραγωδία. Η 35χρονη, που εισήχθη στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς για προγραμματισμένη καισαρική τομή, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι μαζί με το νεογέννητο αγοράκι της. Ο σύζυγός της ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη γυναίκα του και μητέρα των δύο παιδιών τους.

Advertisement

Advertisement

«Η εγκυμοσύνη της είχε εξελιχθεί απολύτως φυσιολογικά. Πήγαμε στο νοσοκομείο για την προγραμματισμένη καισαρική χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ανησυχία. Μετά τη γέννα μού έλεγαν συνεχώς ότι “όλα είναι καλά” και πως σύντομα θα κατέβαινε να τη δω. Αντί όμως να την αντικρίσω, έμαθα ώρες αργότερα ότι είχε ξαναμπεί στο χειρουργείο και της είχαν αφαιρέσει τη μήτρα, χωρίς να με έχει ενημερώσει κανείς», περιγράφει στο newsit.gr.

Όπως αναφέρει, ενημερώθηκε για τη μεταφορά της στην Αθήνα μόνο αφού είχε ήδη ξεκινήσει η διακομιδή της, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασής της.

Η 35χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε. Εκεί οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

«Στο Θριάσιο μού είπαν από την πρώτη στιγμή ότι η κατάστασή της ήταν πολύ βαριά. Όταν κατάφερα να τη δω, ήταν ήδη διασωληνωμένη. Λίγες ώρες αργότερα, όταν την άγγιξα, ήταν παγωμένη. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το πρωί της Πέμπτης μού ανακοίνωσαν ότι η γυναίκα μου δεν τα είχε καταφέρει», λέει συγκλονισμένος.

Οι επιπλοκές μετά τον τοκετό

Η 35χρονη ζούσε με τον σύζυγό της και το 8χρονο παιδί τους στην Αντίκυρα. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς για να γεννήσει το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο αγοράκι. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τον τοκετό παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφάνισε οξεία και ακατάσχετη μεταγεννητική αιμορραγία, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στο νοσοκομείο. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρισκόταν σε υπηρεσία κινητοποιήθηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει το περιστατικό, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θριασίου Νοσοκομείου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία και η 35χρονη κατέληξε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, ενώ ο θάνατός της σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες μετά την απώλεια της 36χρονης Μάγδας από τη Μυτιλήνη, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της.