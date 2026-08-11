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Μια 25χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ γέννησε πάνω στο μηχανάκι, έξω από το κτίριο του νοσοκομείου, ενώ ο σύζυγός της έσπευδε να τη μεταφέρει εκεί.

Σύμφωνα με το βιετναμέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο VnExpress, η γυναίκα άρχισε να αισθάνεται πόνους στην κοιλιά τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και κατευθύνθηκε αμέσως σε νοσοκομείο στην επαρχία Τάι Νγκουγιέν.

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Όπως αναφέρεται, η 25χρονη βρισκόταν στην 32η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η γυναίκα φαίνεται να κατεβαίνει από το μηχανάκι, με τον ομφάλιο λώρο να παραμένει ακόμη συνδεδεμένος με το μωρό.

Η μητέρα, η οποία ήταν ξυπόλυτη, μεταφέρθηκε στη συνέχεια προσεκτικά από το προσωπικό του νοσοκομείου από το μηχανάκι και οδηγήθηκε στην αίθουσα τοκετού, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Το αγοράκι ζύγιζε περίπου 2 κιλά κατά τη γέννησή του, σύμφωνα με το VnExpress.

Τόσο η μητέρα όσο και το μωρό φέρεται να είναι σε καλή κατάσταση υγείας.

♬ original sound – Mothership @mothershipsg the strength of a mother 🙌🏻 According to VnExpress, the woman was around 32-weeks pregnant when she went into labour and headed to the hospital with her husband on a motorcycle. When medical staff met her outside the hospital, she had already given birth, with her newborn still attached via the umbilical cord. Her baby boy weighed about 2kg, and both mother and child are reportedly healthy. #mothershipabroad