Η αστυνομία του Βιετνάμ κατέσχεσε περισσότερες από 400 κλεμμένες γάτες σε μια μεγάλη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος εμπορίας κρέατος γάτας στην πόλη Χο Τσι Μινχ, σύμφωνα με φιλοζωικές και τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Από τις διασωθείσες γάτες περίπου 40 ξαναγύρισαν στους ιδιοκτήτες τους, ωστόσο, αρκετές πέθαναν εξαιτίας των άθλιων συνθηκών στις οποίες βρέθηκαν.
Η επιχείρηση αυτή αποτελεί «μια σοκαριστική υπενθύμιση της τεράστιας κλίμακας του εμπορίου κρέατος γάτας στο Βιετνάμ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ο επικεφαλής εκστρατείας κατά της κατανάλωσης κρέατος σκύλων και γατών της διεθνούς ΜΚΟ Humane World for Animals.
Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη μια σκοτεινή πραγματικότητα στο Βιετνάμ, όπου οργανωμένα κυκλώματα κλέβουν μαζικά σκύλους και γάτες από δρόμους και σπίτια. Σύμφωνα με ειδικούς για την προστασία των ζώων, εκατομμύρια κατοικίδια πέφτουν κάθε χρόνο θύματα αυτών των ομάδων, με πολλά από τα ζώα να καταλήγουν σε παράνομες αγορές και σφαγεία για ανθρώπινη κατανάλωση.
Παρότι η κατανάλωση κρέατος σκύλων και γατών παραμένει νόμιμη στο Βιετνάμ, οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται τέτοια προϊόντα υποχρεούνται να διαθέτουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευση των ζώων. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, αρκετές περιοχές της χώρας, όπως η πόλη Χόι Αν, έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με διεθνείς φιλοζωικές οργανώσεις με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της συγκεκριμένης πρακτικής.
Παράλληλα, μετά την απαγόρευση της κατανάλωσης κρέατος σκύλου στη Νότια Κορέα το 2024, κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Βιετνάμ ανακοίνωσαν σχέδια για αναθεώρηση της νομοθεσίας, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των κατοικίδιων ζώων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών τους.