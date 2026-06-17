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Η αστυνομία του Βιετνάμ κατέσχεσε περισσότερες από 400 κλεμμένες γάτες σε μια μεγάλη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος εμπορίας κρέατος γάτας στην πόλη Χο Τσι Μινχ, σύμφωνα με φιλοζωικές και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Over 400 stolen cats have been rescued after police in Vietnam busted a feline theft ring accused of selling animals for meat



Investigators say the suspects had been luring and trapping cats for around three years pic.twitter.com/aZYU3cWtCx Advertisement Advertisement June 16, 2026

Από τις διασωθείσες γάτες περίπου 40 ξαναγύρισαν στους ιδιοκτήτες τους, ωστόσο, αρκετές πέθαναν εξαιτίας των άθλιων συνθηκών στις οποίες βρέθηκαν.

Η επιχείρηση αυτή αποτελεί «μια σοκαριστική υπενθύμιση της τεράστιας κλίμακας του εμπορίου κρέατος γάτας στο Βιετνάμ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ο επικεφαλής εκστρατείας κατά της κατανάλωσης κρέατος σκύλων και γατών της διεθνούς ΜΚΟ Humane World for Animals.

Vietnam police rescue more than 400 cats in a major from feline meat crime ring, according to animal welfare groups and local media https://t.co/NwfqVrAH2y pic.twitter.com/8ubdV865WJ — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 17, 2026

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη μια σκοτεινή πραγματικότητα στο Βιετνάμ, όπου οργανωμένα κυκλώματα κλέβουν μαζικά σκύλους και γάτες από δρόμους και σπίτια. Σύμφωνα με ειδικούς για την προστασία των ζώων, εκατομμύρια κατοικίδια πέφτουν κάθε χρόνο θύματα αυτών των ομάδων, με πολλά από τα ζώα να καταλήγουν σε παράνομες αγορές και σφαγεία για ανθρώπινη κατανάλωση.

Hundreds of stolen cats that were going to be slaughtered and sold for meat have been rescued in Vietnam according to animal rights group, Humane World for Animals.



Nine people have been arrested after authorities recovered more than 400 live cats and 80 dead ones that were… pic.twitter.com/MCExrKNRBM — Channel 4 News (@Channel4News) June 16, 2026

Παρότι η κατανάλωση κρέατος σκύλων και γατών παραμένει νόμιμη στο Βιετνάμ, οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται τέτοια προϊόντα υποχρεούνται να διαθέτουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευση των ζώων. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, αρκετές περιοχές της χώρας, όπως η πόλη Χόι Αν, έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με διεθνείς φιλοζωικές οργανώσεις με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της συγκεκριμένης πρακτικής.

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Παράλληλα, μετά την απαγόρευση της κατανάλωσης κρέατος σκύλου στη Νότια Κορέα το 2024, κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Βιετνάμ ανακοίνωσαν σχέδια για αναθεώρηση της νομοθεσίας, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των κατοικίδιων ζώων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών τους.

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