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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βιετνάμ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το λεωφορείο, χωρητικότητας 24 επιβατών, εκτελούσε δρομολόγιο από την επαρχία Λαμ Ντονγκ με προορισμό την πόλη Χο Τσι Μινχ, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στο όχημα, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβάτες να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, πριν ξεσπάσει η φωτιά το λεωφορείο φέρεται να προσέκρουσε σε ανάχωμα και να εξετράπη της πορείας του. Λίγο αργότερα το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, γεγονός που είχε τραγικές συνέπειες για τους επιβαίνοντες.

Một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra trên quốc lộ thuộc tỉnh Đồng Nai khi xe khách đang lưu thông bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Lực lượng chức năng bước đầu xác định có 7 người đã ra đi mãi mãi, nhiều nạn nhân khác bị thương nặng.

Vụ việc khiến giao thông tê… pic.twitter.com/YlMWWdd0pG July 21, 2026

Οι πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι αρμόδιες αρχές και η αστυνομία έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και της πυρκαγιάς, εξετάζοντας τόσο τις συνθήκες της εκτροπής όσο και το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης ή άλλου παράγοντα που οδήγησε στην τραγωδία.