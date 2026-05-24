Για 500.000 δολάρια πουλήθηκαν, μέσα σε μόλις 30 λεπτά, δύο συλλεκτικές τσάντες Birkin της Hermes που άνηκαν στην Βιετναμέζα επιχειρηματία, Τρουνγκ Μάι Λαν, η οποία εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα στην ιστορία του Βιετνάμ.

Η καταδικασμένη πρώην «βασίλισσα του real estate» στο Βιετνάμ είχε στη συλλογή της δύο Himalaya Birkin, που θεωρούνται από τις πιο σπάνιες και περιζήτητες τσάντες στον κόσμο και η κυβέρνηση αποφάσισε να τις ποθλήσει για να ανακτήσει ότι μπορεί από τα 23 δισ. ευρώ που κέρδισε η Λαν εξαπατώντας χιλιάδες κόσμου που έχασε τα λεφτά του.

Σύμφωνα με τα τοπικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Χο Τσι Μινχ. Η μία Birkin την οποία αγόρασε στην Ιταλία από δέρμα αλμπίνο κροκοδείλου, στολισμένη με πολύτιμους λίθους, πωλήθηκε περίπου 440.000 δολάρια ενώ η δεύτερη, η οποία ήταν δώρο, ήταν κατασκευασμένη από δέρμα κροκοδείλου προς περίπου 95.000 δολάρια.

Η Τρουνγκ Μάι Λαν, προσπάθησε να κρατήσει τις δύο Hermès, ζητώντα από το δικαστήριο όπου δικάστηκε, να τις κρατήσει για να τις κληροδοτήσει ως «αναμνηστικό» στα παιδιά και τα εγγόνια της.

Μιλώντας στο BBC, ο Νίκολας Πάρνελ, ιδρυτής της Agency Parnell, εταιρείας χονδρικής πώλησης προϊόντων πολυτελούς μόδας, δήλωσε ότι η τιμή των τσαντών Birkin αυξάνεται κάθε χρόνο «εδώ και πολύ καιρό».

«Είναι μια από τις πιο περιζήτητες τσάντες και αυτό έχει επιτευχθεί κυρίως επειδή η Hermes περιορίζει την πρόσβαση σε αυτές», είπε. Όπως ανέφερε, πρόκειται για «έργα τέχνης» και «εξαιρετικά σπάνιες», που θεωρούνται από πολλούς επένδυση.

«Η τιμή είναι κατά κάποιον τρόπο απεριόριστη, επειδή υπάρχουν τόσες πολλές ειδικές συλλογές», πρόσθεσε.

Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του Βιετνάμ

Η υπόθεση της Τρουνγκ Μάι Λαν είχε προκαλέσει σοκ στη χώρα, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν χάσει τις αποταμιεύσεις τους όταν την εμπιστεύτηκαν και επένδυσαν σε ομόλογα συνδεδεμένα με την τράπεζα. Το σκάνδαλο είχε λάβει τόση έκταση που είχαν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις.

Αρχικά η Λαν καταδικάστηκε σε θάνατο, όμως η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη μετά την κατάργηση της θανατικής ποινής για ορισμένα οικονομικά εγκλήματα

Από την έναρξη των δικαστικών διαδικασιών, η Truong My Lan δηλώνει ότι επιθυμεί να επιστρέψει τα καταχρασθέντα ποσά, ελπίζοντας σε κάποια μορφή επιείκειας. Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, έχουν ήδη καταβληθεί πάνω από 12.000 δισεκατομμύρια ντονγκ, δηλαδή περίπου 455 εκατομμύρια δολάρια, στους ζημιωθέντες κατόχους ομολόγων.