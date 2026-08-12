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Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης δράσης κατασχέθηκαν συνολικά 21.285 ευρώ, ενώ εντοπίστηκε ταξιδιώτης που προσπάθησε να μεταφέρει παράνομα χρήματα κρυμμένα σε αποσκευές και προσωπικά αντικείμενα.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο EMPACT 2026-2027, στοχεύοντας στην αποδυνάμωση εγκληματικών δικτύων μέσω της δέσμευσης των παράνομων οικονομικών πόρων τους και της ιχνηλάτησης των χρηματικών ροών.

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Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συμμετείχε με ηγετικό ρόλο στη διεθνή επιχειρησιακή δράση «AERIAL CASH ROUTES», η οποία πραγματοποιήθηκε από 27 έως 30 Ιουλίου 2026 στον Διεθνή Αερολιμένα Adolfo Suárez Madrid-Barajas, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων μετρητών που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Central Criminal Intelligence Unit της Guardia Civil, με την υποστήριξη του FRONTEX.

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Στην κοινή δράση συμμετείχαν αστυνομικές Αρχές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και εκπρόσωποι της EUROPOL.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό χρηματικών ποσών άνω των -10.000- ευρώ, τα οποία επιχειρούνταν να μεταφερθούν αεροπορικώς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να έχουν προηγουμένως δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: frontex.europa.eu

Πηγή: frontex.europa.eu

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επιχείρησης εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά συνολικού ύψους -21.285- ευρώ.

Χαρακτηριστική ήταν περίπτωση ταξιδιώτη με προορισμό την Κίνα, ο οποίος συνοδευόταν από ανήλικο και είχε παραδώσει προς φόρτωση τρεις μεγάλες αποσκευές. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά κρυμμένα σε αποσκευή, καθώς και σε συσκευασίες τροφίμων και μεταξύ προσωπικών αντικειμένων του ανηλίκου. Τα χρηματικά ποσά κατασχέθηκαν και κινήθηκε η προβλεπόμενη τελωνειακή διαδικασία.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχειρησιακής συνεργασίας EMPACT 2026-2027 και ειδικότερα της προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των πλέον επικίνδυνων εγκληματικών δικτύων και προσώπων (Most Threatening Criminal Networks and Individuals – MTCN&I), στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει ως Συνοδηγός (Co-Driver).

Πηγή: frontex.europa.eu

Πηγή: frontex.europa.eu

Παράλληλα, αποτελεί μέρος της δράσης «Tracking Dirty Money: The role of MTCN&I in Global Laundering Schemes», στην οποία το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει τον ρόλο του Συντονιστή (Action Leader), σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής (ARO GREECE) της Γ.Δ. Δ.Ε.Ο.Σ. της Α.Α.Δ.Ε.

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή προσέγγιση βασίζεται στην αρχή «follow the money»: οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών εγκληματικών οργανώσεων, αλλά επεκτείνονται παράλληλα στον εντοπισμό της διαδρομής του χρήματος και των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με στόχο την κατάσχεση και, τελικά, τη δήμευσή τους.

Η στέρηση των παράνομων εσόδων από τα εγκληματικά δίκτυα αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποδυνάμωση της επιχειρησιακής και οικονομικής τους δυνατότητας, καθώς περιορίζει τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν νέες εγκληματικές δραστηριότητες, να επεκτείνουν τη δράση τους και να διοχετεύουν τα παράνομα κέρδη τους στη νόμιμη οικονομία.