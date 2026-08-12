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Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η υπόθεση διπλής δολοφονίας στην Προύσα, όπου ένας 36χρονος φέρεται να σκότωσε τη 27χρονη σύζυγό του και τον 56χρονο κουνιάδο του, υποστηρίζοντας ότι πίστευε πως οι δύο είχαν ερωτική σχέση.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Γιλντιρίμ της Προύσας. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ισμαήλ Ματούρ φέρεται αρχικά να εντόπισε τον κουνιάδο του στον δρόμο και να τον πυροβόλησε οκτώ φορές, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

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Στη συνέχεια, ο 36χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, όπου φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του, Τζανάν, σκοτώνοντάς την.

Bursa’da 36 yaşındaki inşaat işçisi, dedikodu meselesi nedeniyle 56 yaşındaki eniştesini ve 27 yaşındaki eşini silahla öldürdü.



“Namus meselesi, dosya namus meselesi.” pic.twitter.com/tsVuRbk7VX August 11, 2026

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον άνδρα, ενώ εντόπισαν και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις δύο επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο Ματούρ φέρεται να μίλησε στους αστυνομικούς για τα κίνητρά του, υποστηρίζοντας ότι πίστευε πως η σύζυγός του και ο αδελφός της διατηρούσαν σχέση. «Ήταν ζήτημα τιμής να τους σκοτώσω», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα του διπλού εγκλήματος.