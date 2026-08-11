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Ο 17χρονος και ο πατέρας του συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι υπήρχε φιλική σχέση.

Οι αρχές κατάσχεσαν το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου για εργαστηριακή εξέταση και αναζητούν περαιτέρω στοιχεία.

Παράλληλα, εξετάζεται τουλάχιστον μία ακόμη καταγγελία ανήλικου αγοριού και η πιθανότητα ύπαρξης επιπλέον μαρτυριών για την υπόθεση.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

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Νέα δεδομένα προστίθενται στην υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών στη Σκιάθο, μετά την καταγγελία 15χρονου σε βάρος 17χρονου. Η καταγγελία αφορά επανειλημμένες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης, απειλές και χρήση βιντεοληπτικού υλικού, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, οι Αρχές εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του 17χρονου, καθώς φέρεται να υπάρχουν παιδιά που γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση και εξετάζεται εάν είναι διατεθειμένα να μιλήσουν είτε για την συγκεκριμένη υπόθεση είτε για άλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ στο μικροσκόπιο βρίσκεται ακόμη μία τουλάχιστον καταγγελία ανήλικου αγοριού, το οποίο μάλιστα φέρεται να προσήλθε χθες το απόγευμα στο ΑΤ Σκιάθου για να καταθέσει σχετικά.

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Εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία η έρευνα αναμένεται να διευρυνθεί, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό της εξελίξεις, με τις Αρχές να επιχειρούν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχει το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου, το οποίο κατασχέθηκε από τις Αρχές και αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά. Οι αστυνομικοί αναζητούν, μεταξύ άλλων, τυχόν βιντεοληπτικό υλικό που συνδέεται με όσα περιγράφονται στην καταγγελία, καθώς και στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες και τη χρονική διάρκεια των καταγγελλόμενων περιστατικών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 15χρονος, συνοδευόμενος από τους γονείς του, προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Ο ανήλικος φέρεται να περιέγραψε στις Αρχές ένα περιστατικό κακοποίησης που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε ξεκινήσει από το 2023 και φέρεται να συνεχίστηκε σε βάθος χρόνου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και απειλή.

Ο 15χρονος φέρεται να κατήγγειλε ότι ο 17χρονος ασκούσε πιέσεις και απειλές, ενώ έκανε λόγο και για βιντεοληπτικό υλικό προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως μέσο εκφοβισμού και πίεσης. Χθες ήταν προγραμματισμένο ο 15χρονος να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

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Συνελήφθησαν 17χρονος και πατέρας

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση.

Με εντολή εισαγγελέα, τόσο ο 17χρονος όσο και ο πατέρας του αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

Η θέση του 17χρονου και τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Ο 17χρονος, από την πλευρά του, φέρεται να απορρίπτει όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι διατηρούσε φιλική σχέση με τον 15χρονο και ότι οι μεταξύ τους επαφές έγιναν με τη συναίνεσή του.

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Οι Αρχές εξετάζουν τους ισχυρισμούς και των δύο πλευρών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και στην ανάλυση του κινητού τηλεφώνου και των υπόλοιπων στοιχείων που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία.

(Με πληροφορίες από ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ)

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