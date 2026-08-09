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Μια σοβαρή υπόθεση που αφορά δύο ανήλικους διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στη Σκιάθο, μετά την καταγγελία ενός 15χρονου ότι υπέστη κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση από έναν 17χρονο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του gegonota.news, ο 15χρονος φέρεται να κατήγγειλε ότι από το 2024 δεχόταν επανειλημμένα γενετήσιες πράξεις από τον 17χρονο στη Σκιάθο. Όπως υποστηρίζει, στη συνέχεια ο 17χρονος τον απειλούσε ότι θα δημοσιοποιούσε στο διαδίκτυο βίντεο που φέρεται να είχε καταγράψει από την κακοποίηση.

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Η υπόθεση φέρεται να ήρθε στο φως όταν ο 17χρονος επισκέφθηκε τον 15χρονο στον χώρο όπου εργάζεται κατά τους θερινούς μήνες. Το συγκεκριμένο περιστατικό, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, αποτέλεσε την αφορμή ώστε ο 15χρονος να αποφασίσει να μιλήσει στους γονείς του. Στη συνέχεια, οι γονείς απευθύνθηκαν στις αρμόδιες Αρχές.

Όταν ο 15χρονος προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, ζητήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνδρομή ψυχολόγου, προκειμένου να υποστηριχθεί κατά τη διάρκεια της πολύωρης κατάθεσής του.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, οι Αρχές φέρεται να προχώρησαν στην προσαγωγή του 17χρονου, αλλά και του πατέρα του. Παράλληλα, κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου, ώστε να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Από την πλευρά του, ο 17χρονος φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υποστήριξε ότι με τον 15χρονο ήταν φίλοι και πως μεταξύ τους υπήρχε συναίνεση.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.

Οι καταγγελίες βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές. Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας και την έκδοση σχετικής απόφασης, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τον καταγγελλόμενο.