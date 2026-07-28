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Nέα φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης βλέπει το φως της δημοσιότητας στη Ρόδο και αφορά δύο αδέρφια, μία 27χρονη και έναν 25χρονο που καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα βιασμού από τον πρώτο τους ξάδερφο στην παιδική τους ηλικία.

Αδέρφια καταγγέλλουν τον πρώτο τους ξάδερφο ότι τους βίαζε όταν ήταν ανήλικοι

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», οι δύο νέοι κατήγγειλαν ότι, σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των παιδικών τους χρόνων, υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση. Ως φερόμενος δράστης κατονομάζεται από τους ίδιους ο 29χρονος πρώτος ξάδερφός τους, ο οποίος διαμένει σε περιοχή της Ρόδου όπου, κατά τους καταγγέλλοντες, φέρονται να τελέστηκαν και οι επίμαχες πράξεις.

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Τα δύο αδέρφια εξετάστηκαν παρουσία ψυχολόγου, όπως προβλέπεται σε υποθέσεις αυτής της φύσης, ώστε η κατάθεσή τους να ληφθεί με τους όρους που επιβάλλει η ευαισθησία του αντικειμένου. Κατά τη διαδικασία αυτή περιέγραψαν όσα υποστηρίζουν ότι συνέβησαν όταν ήταν ανήλικα, τοποθετώντας τα καταγγελλόμενα σε βάθος χρόνου, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια το χρονικό διάστημα τέλεσης.

Σημειώνεται με σαφήνεια ότι στο παρόν στάδιο πρόκειται για καταγγελίες που τελούν υπό διερεύνηση και ότι ο φερόμενος δράστης δεν έχει καταδικαστεί για οποιαδήποτε πράξη, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η δική του τοποθέτηση επί των καταγγελλομένων.

Μετά την υποβολή της καταγγελίας κινήθηκε άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία και διενεργείται προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί το σύνολο του υλικού που προέκυψε από τις καταθέσεις των δύο αδερφών, ενώ οι Αρχές θα εξετάσουν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τα καταγγελλόμενα, από τον προσδιορισμό του κρίσιμου χρονικού διαστήματος έως τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρονται να τελέστηκαν οι πράξεις. Κρίσιμο ζήτημα που θα εξεταστεί στην πορεία της διαδικασίας αποτελεί και ο ακριβής νομικός χαρακτηρισμός των πράξεων σε συνάρτηση με τον χρόνο τέλεσής τους, δεδομένου ότι τα καταγγελλόμενα ανάγονται σε βάθος ετών.