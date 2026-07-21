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Η μία από τις παθούσες υποστήριξε πως η επίθεση είχε ρατσιστικό και τρανσφοβικό κίνητρο, καθώς δεν είχε προηγηθεί καμία διαφωνία με τους δράστες.

Οι γυναίκες υπέστησαν σωματικές βλάβες κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και προσήλθαν στην Αστυνομία για την υποβολή επίσημης καταγγελίας.

Οι Αρχές διέταξαν ιατροδικαστική εξέταση για τις παθούσες και διεξάγουν προανάκριση με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των τριών δραστών.

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Ένα σοβαρό περιστατικό βίας καταγγέλθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου 2026 στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, με θύματα δύο γυναίκες από τη Βραζιλία. Η μία από τις παθούσες υποστήριξε ότι η επίθεση είχε τρανσφοβικό και ρατσιστικό κίνητρο.

Δεν προυπήρξε διαφωνία με τους 3 άνδρες

Η 24χρονη, μόνιμη κάτοικος Βραζιλίας, βρισκόταν στη Ρόδο για επίσκεψη, ενώ η 32χρονη φίλη της, επίσης γεννημένη στη Βραζιλία αλλά μόνιμη κάτοικος Πορτογαλίας, φιλοξενούνταν προσωρινά στο νησί. Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, δεν είχαν καμία προηγούμενη επαφή ή διαφωνία με τους τρεις άγνωστους άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

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Όπως κατέθεσε η 24χρονη στις Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα στη Μεσαιωνική Πόλη. Κατά την περιγραφή της, ένας από τους τρεις άνδρες την έσπρωξε στο έδαφος και, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο και της έσπασε ένα δόντι. Η ίδια υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε λόγω των διεμφυλικών χαρακτηριστικών της.

Η 32χρονη επιχείρησε να παρέμβει για να βοηθήσει τη φίλη της, ωστόσο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, δέχθηκε και εκείνη επίθεση από τους ίδιους δράστες.

Μετά το περιστατικό, οι δύο γυναίκες αποχώρησαν τραυματισμένες και αργότερα την ίδια ημέρα προσήλθαν στην Αστυνομία, όπου υπέβαλαν επίσημη καταγγελία. Και για τις δύο διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να καταγραφούν και να πιστοποιηθούν οι σωματικές βλάβες που υπέστησαν.

Το περιστατικό ερευνάται από τις Αρχές

Ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση έχει ο ισχυρισμός της 24χρονης ότι η επίθεση συνδέεται με την ταυτότητα φύλου της. Εφόσον από την έρευνα προκύψουν στοιχεία που τεκμηριώνουν ρατσιστικό ή τρανσφοβικό κίνητρο, η νομική αξιολόγηση της υπόθεσης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, με αντίστοιχες επιβαρυντικές συνέπειες για τους δράστες.

Μετά την υποβολή της έγκλησης, οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης και την ταυτοποίηση των τριών αγνώστων ανδρών, οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι. Το γεγονός ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κεντρικό σημείο της Μεσαιωνικής Πόλης, σε ώρα όπου υπήρχε ακόμη νυχτερινή κίνηση, εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό μαρτύρων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων που θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.