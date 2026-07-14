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Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσε δέκα τραυματισμούς στο σώμα της ανήλικης, οι οποίοι προκλήθηκαν από θλών όργανο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες για τον ξυλοδαρμό στο σπίτι, παραδεχόμενος μόνο ένα περιστατικό έντασης έξω από κατάστημα διασκέδασης.

Το δικαστήριο διέταξε την αποφυλάκιση του 23χρονου με περιοριστικούς όρους, ορίζοντας νέα δικάσιμο για τη διερεύνηση δυνατότητας ποινικής διαμεσολάβησης μεταξύ των εμπλεκομένων.

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Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία ανήλικη κοπέλα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 23χρονο σύντροφό της στη Ρόδο, με την ιατροδικαστική έκθεση να κάνει λόγο για 10 χτυπήματα στο σώμα της 17χρονης. Το ζευγάρι διατηρούσε δεσμό για περίπου πέντε μήνες και ο 23χρονος συνελήφθη, αλλά αρνείται τις κατηγορίες.

Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από τον σύντροφό της στη Ρόδο

Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, όλα συνέβησαν το βράδυ της 20ής προς 21η Ιουνίου 2026 όταν βγήκαν με παρέα σε κατάστημα διασκέδασης της περιοχής. Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, ο 23χρονος θύμωσε από ζηλοτυπία και της έριξε ένα χαστούκι έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό.

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Η κατάσταση έγινε, κατά την καταγγελία της 17χρονης ακόμα χειρότερη όταν επέστρεψαν στο σπίτι που μένουν καθώς από τις 3:30 τα ξημερώματα και έως περίπου τις 9 το πρωί ο σύντροφός της την χτυπούσε με μπουνιές και σφαλιάρες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ σε κάποια στιγμή φέρεται να της χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο.

Κατά την ίδια ο 23χρονος κάποια στιγμή έπιασε και ένα μαχαίρι κίνηση που τη φόβισε και γι’ αυτό του φώναξε «θα με σκοτώσεις, θα με σκοτώσεις, φύγε», διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν το έστρεψε επάνω της. Στην καταγγελία της η ανήλικη είπε, επίσης, ότι ο 23χρονος την απείλησε ότι θα της σπάσει τα δόντια, ότι δεν θα την αφήσει ζωντανή και ότι θα την κάψει.

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Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα, προτρέποντας μάλιστα την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο.

Η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου κατέγραψε συνολικά 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Ειδικότερα, στην έκθεση περιγράφονται αποξηραμένες κηλίδες αίματος με ερυθρότητα στο αριστερό φρύδι, εκχύμωση άνωθεν της αριστερής γωνίας του άνω χείλους με αιμορραγική διήθηση του βλεννογόνου εσωτερικά, δεύτερη εκχύμωση στον βλεννογόνο του άνω χείλους, επιφανειακές μικροεκδορές στο κάτω χείλος, οίδημα στην έξω επιφάνεια του δεξιού οφθαλμικού κόγχου, ερυθρότητα πίσω από το αριστερό αυτί, εκχύμωση με οίδημα στο τριχωτό της κεφαλής, επιφανειακή εκδορά στον αριστερό μαστό, δύο επιμήκεις εκχυμώσεις στην έσω επιφάνεια του δεξιού βραχίονα και εκχύμωση στον μηρό.

Οι κακώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα, είναι συμβατές με τον αναφερόμενο χρόνο τέλεσης και φέρουν χαρακτήρα προκληθεισών από θλων όργανο.

Τι ισχυρίστηκε ο 23χρονος

Μετά τη σύλληψή του ο 23χρονος δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες. Παραδέχθηκε ότι έξω από το κατάστημα έσπρωξε τη σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη του έκανε «σκηνή ζήλιας» επειδή συνομιλούσε με άλλη κοπέλα και ότι τον εξέθεσε μπροστά στην παρέα του. Αρνήθηκε ότι την χτύπησε στο σπίτι και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι απλώς βρισκόταν στο τραπέζι, ότι το έπιασε και το πέταξε στο πλάι χωρίς πρόθεση να απειλήσει, λέγοντάς της μάλιστα να μη φοβάται.

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Στην απολογία του, ωστόσο, είπε, επίσης, «αν ο ένας θέλει μια σφαλιάρα για να έρθει το μυαλό του στη θέση του, είναι οκ να του την ρίξει ο άλλος», προσθέτοντας ότι και ο ίδιος έχει δεχθεί χαστούκια και βρισιές από τη σύντροφό του και ότι «ό,τι και να γίνει, πάλι μαζί είμαστε».

Σημειώνεται ότι η ανήλικη κατήγγειλε και προγενέστερο περιστατικό, στις αρχές Ιουνίου 2026, όταν ο σύντροφός της φέρεται να της έδωσε κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της σχίσιμο στο άνω χείλος που άφησε σημάδι, προσθέτοντας ότι τότε τον

είχε συγχωρήσει.

Αν και όταν ο 23χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο στις 22 Ιουνίου αποφασίστηκε να διατηρηθεί η κράτησή του, η 17χρονη συναίνεσε τελικά στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης με τη νέα δικάσιμο να ορίζεται για τις 24 Ιανουαρίου 2028 καθώς το δικαστήριο αποφάσισε αναβολή προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ποινικής διαμεσολάβησης με τη συνδρομή του Εισαγγελέα Ανηλίκων.

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Παράλληλα, ήρε την κράτηση του κατηγορουμένου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση 100 μέτρων και η απαγόρευση επικοινωνίας μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.