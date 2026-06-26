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Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 28χρονος αρνείται τις κατηγορίες και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι αρχές διέταξαν ιατροδικαστική εξέταση της κοπέλας και εργαστηριακό έλεγχο του ρουχισμού για την ανίχνευση τυχόν βιολογικού υλικού.

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Μία αποτρόπαια υπόθεση έρχεται στο φως της δημοσιότητας στη Σκόπελο, με πρωταγωνίστρια μία 19χρονη που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από 28χρονο συνάδελφό της που φέρεται ότι την κακοποίησε σεξουαλικά, ενώ ήταν μεθυσμένη.

Ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Βόλου, ο οποίος απήγγειλε σε βάρος του την κατηγορία του βιασμού και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή.

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Η καταγγελία

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, η 19χρονη είχε μεταβεί στη Σκόπελο για να εργαστεί για σεζόν. Με τον 28χρονο εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση, ωστόσο γνωρίζονταν και μέσω του συντρόφου της 19χρονης με τον οποίο ο φερόμενος ως δράστης συγκατοικούσε.

Βιασμός στη Ρόδο – Φωτογραφία Αρχείου

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κοπέλα είχε βγει για νυχτερινή διασκέδαση και μέθυσε. Πήγε στο σπίτι όπου μένει ο σύντροφός της για να κοιμηθεί εκεί (σ.σ. η ίδια μένει σε διαφορετικό διαμέρισμα), αλλά την πόρτα άνοιξε ο 28χρονος συγκάτοικός του με τον οποία η κοπέλα εργάζεται στην ίδια επιχείρηση.

Μπήκε μέσα για να τον περιμένει και του έστειλε μήνυμα στο κινητό του, δηλώνοντας την παρουσία της. Ο σύντροφός της, που έλειπε από το σπίτι, την ενημέρωσε ότι δεν θα επιστρέψει στο σπίτι.

Η 19χρονη ωστόσο φέρεται να παρέμεινε στο σπίτι και να αποκοιμήθηκε. Το πρωί, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε, σύμφωνα με την καταγγελία της, ότι το παντελόνι της ήταν κατεβασμένο και ότι φορούσε μόνο το εσώρουχό της. Το χειρότερο όλων, ήταν ότι δεν θυμόταν το παραμικρό.

Αμέσως η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία καταγγέλλοντας τον βιασμό της από τον συνάδελφό της και συγκάτοικο του συντρόφου της. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του την Πέμπτη το πρωί και σήμερα, ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Μιχάλη Χρόνη, ο 28χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι βίασε τη 19χρονη κοπέλα. Φαίνεται μάλιστα να της ζήτησε να φύγει από το διαμέρισμα που μένει με τον σύντροφο της νεαρής γυναίκας, όταν εκείνος την ενημέρωσε ότι τελικώς δεν θα επιστρέψει για το βράδυ.

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Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τετελεσμένο βιασμό και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί τελικώς την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε κρατείται.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε εργαστηριακός έλεγχος ρουχισμού, εν προκειμένω του παντελονιού για την ανίχνευση τυχόν βιολογικού υλικού, ενώ η 19χρονη θα υποβληθεί επίσης σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει πέσει θύμα βιασμού.

Η 19χρονη πάντως, φέρεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του 28χρονου, να μη θυμάται τίποτα από τη συγκεκριμένη βραδιά, εξαιτίας της κατάστασης μέθης στην οποία βρισκόταν.

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