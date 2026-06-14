Το κορίτσι δεν γνώριζε ότι είναι έγκυος μέχρι που άρχισε να υποφέρει από έντονο πόνο (iStock)

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Την απόλυτη φρίκη βίωσε ένα ανήλικο κορίτσι στην Τσεχία που έμεινε έγκυος από τον μεγαλύτερο αδερφό της που τη βίαζε. Εξαιτίας της σεξουαλικής κακοποίησης, η 12χρονη έμεινε έγκυος από τον 16χρονο, χωρίς όμως να το έχει αντιληφθεί από την αρχή.

Τη βίασε ο 16χρονος αδερφός της και γέννησε το παιδί του

Το μαρτύριο του παιδιού σε ένα χωριό στην τσεχική περιοχή Karlsbad, ακριβώς πίσω από τα γερμανικά σύνορα, όπως αναφέρει η Bild, ξεκίνησε πίσω από τις κλειστές πόρτες του κοινού υπνοδωματίου, όπου ο νεαρός από την ηλικία των 15 ετών άρχισε να αγγίζει επανειλημμένα την αδελφή του παρά τη θέλησή της.

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Το φθινόπωρο του 2024 τη βίασε. Η 12χρονη δεν είπε τίποτα και συνέχισε να πηγαίνει στο σχολείο, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Mladá fronta Dnes». Όταν η κοιλιά της μεγάλωσε, προφανώς κανείς δεν υποψιάστηκε τίποτα. Η οικογένειά της υπέθεσε ότι απλώς είχε πάρει βάρος. Στις φωτογραφίες της τάξης, το κορίτσι φαινόταν πιο παχουλό από το συνηθισμένο.

iStock

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, η μαθήτρια ξαφνικά έπεσε στο πάτωμα από τον πόνο. Ήταν οι ωδίνες του τοκετού, όπως διαπίστωσε με τρόμο ένας γιατρός. Λίγο αργότερα, γέννησε ένα υγιές αγόρι. Το παιδί δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια. Μόνο μετά τη γέννηση η 12χρονη αποκάλυψε τι της είχε κάνει ο αδελφός της. Ένα γενετικό τεστ επιβεβαίωσε αργότερα την πατρότητα. Για τους γονείς ήταν ένα σοκ.

Οι αρχές δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τα παιδιά προέρχονταν από καλό κοινωνικό περιβάλλον. «Ήταν μια πραγματική καταστροφή για την οικογένεια. Δυσκολεύτηκαν πολύ να το αντιμετωπίσουν. Φυσικά, έγινε αμέσως το θέμα συζήτησης της πόλης», είπαν.

Ο νεαρός εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι την Παρασκευή στο δικαστήριο όπου και ομολόγησε ότι είχε βιάσει την αδελφή του.

Καταδικάστηκε φυλάκιση με τριετή αναστολή, του επιβλήθηκε σεξουαλική θεραπεία και η καταβολή περίπου 12.500 ευρώ στο θύμα, ως αποζημίωση. Ο 16χρονος καταδικάστηκε σε ποινή τριών ετών για τη σεξουαλική κακοποίηση της αδερφής του, στα τέλη του 2024, στο κοινό τους υπνοδωμάτιο.

Η 12χρονη δεν γνώριζε ότι είναι έγκυος, ούτε και οι δικοί της. Το έμαθε όταν έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο, υποφέροντας από έντονους πόνους. Λίγο αργότερα γέννησε και κατηγόρησε τον αδερφό της ότι τη βίασε, ενώ το τεστ πατρότητας επιβεβαίωσε ότι αυτός ήταν ο πατέρας του παιδιού.