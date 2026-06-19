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Ο Άρμι Χάμερ προκάλεσε αίσθηση στην τελευταία του συνέντευξη στο περιοδικό The Hollywood Reporter, παρομοιάζοντας τις δυσκολίες που βίωσε μετά τις κατηγορίες για κανιβαλικές φαντασιώσεις και σεξουαλική κακοποίηση με το μαρτύριο του Ιησού Χριστού.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, αρχικά στην αντίδραση του πατέρα του, Μάικλ Άρμαντ Χάμερ, ο οποίος τον παρότρυνε να αντεπιτεθεί απέναντι στις κατηγορίες. «Ήταν εξοργισμένος», εξήγησε ο Χάμερ. «Έλεγε: “Θα πάρω αυτόν τον άνθρωπο τηλέφωνο, θα κάνω το τάδε, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ξέρουν την αλήθεια”. Ήθελε πραγματικά να περάσουμε στην αντεπίθεση».

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Ωστόσο, ο Χάμερ –ο οποίος στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε το ποσό της κληρονομιάς που έλαβε από την περιουσία των 180 εκατομμυρίων δολαρίων του πατέρα του– προτίμησε μια πασιφιστική στάση, κάνοντας τον αμφιλεγόμενο παραλληλισμό με τον Χριστό: «Του είπα: “Κοίτα, φίλε, είμαι ήδη πάνω στον σταυρό. Τα καρφιά είναι ήδη στα χέρια μου. Δεν πρόκειται να κατέβω από αυτόν τον σταυρό, ό,τι κι αν κάνουμε. Και όσο πιο πολύ παλεύω, τόσο περισσότερο θα μείνω εδώ πάνω”».

Armie Hammer compares his Hollywood exile to being crucified: ‘The nails are in my hands’ https://t.co/Xq2hj0TGdU pic.twitter.com/LWUdjvwSoa June 19, 2026

Το ιστορικό των κατηγοριών

Το 2021, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αμφιλεγόμενα μηνύματα, τα οποία φέρεται να έστειλε ο ηθοποιός, όπου περιγράφονταν ακραίες φαντασιώσεις, ακόμη και κανιβαλιστικές τάσεις. Η πρώην σύντροφός του, Εφροσίνα Ανγκέλοβα, αποκάλυψε ότι εκείνη διέρρευσε τα μηνύματα, ενώ τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση το 2017.

Αν και η εισαγγελία του Λος Άντζελες αποκάλυψε το 2023 ότι ο Χάμερ βρισκόταν υπό έρευνα, η υπόθεση τελικά έκλεισε, καθώς ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να ασκηθούν κατηγορίες.

Παράλληλα, εξήγησε ότι είχε πειστεί πως ο μόνος τρόπος να αντέξει την καταιγίδα των κατηγοριών και της αρνητικής δημοσιότητας ήταν να αποδεχθεί τα πάντα όπως έρχονταν. «Αυτό στο οποίο αντιστέκεσαι επιμένει. Αυτό που αποδέχεσαι μεταμορφώνεται. Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσα να πω και θα διόρθωνε κάτι για εμένα».

Armie Hammer compares himself to Jesus in unhinged interview after cannibal cancellation https://t.co/ujlbdtDlaf Advertisement June 19, 2026

Στην αρχή, ο ηθοποιός ένιωθε την ανάγκη να γνωρίζει κάθε αρνητικό σχόλιο που γραφόταν για εκείνον. «Υπήρξε μια περίοδος που διάβαζα εμμονικά όσα έλεγαν οι άνθρωποι», σημείωσε. «Και μετά έφτασε σε κρίσιμο σημείο και σκέφτηκα: “Δεν υπάρχει καμία θρεπτική αξία σε αυτό για εμένα. Αυτό σχεδόν δεν είναι καν ο πραγματικός κόσμος”».

Ο Χάμερ δήλωσε στο The Hollywood Reporter πως πείστηκε ότι ο μόνος τρόπος για να αντέξει την αρνητική δημοσιότητα ήταν να αποδεχτεί όσα συνέβαιναν, αφήνοντάς τα να τον «προσπεράσουν».

«Αυτό στο οποίο αντιστέκεσαι, επιμένει. Αυτό που αποδέχεσαι, μεταμορφώνεται», είπε, σαν να επρόκειτο για κάποιο μάντρα. «Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσα να πω και το οποίο θα διόρθωνε την κατάσταση για μένα».

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Στην αρχή, ο ηθοποιός είχε κυριευτεί από την ανάγκη να διαβάζει κάθε αρνητικό σχόλιο που γραφόταν για εκείνον. «Υπήρξε μια περίοδος που διάβαζα εμμονικά όσα έλεγε ο κόσμος», παραδέχτηκε. «Μέχρι που έφτασε στο απροχώρητο και σκέφτηκα: “Αυτό δεν μου προσφέρει τίποτα, δεν έχει καμία θρεπτική αξία για μένα. Είναι σαν να μην ανήκει καν στον πραγματικό κόσμο”».

«Συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα απλώς να επικεντρωθώ στον εαυτό μου, στα παιδιά μου, στο να παραμείνω υγιής και να εξελιχθώ ως άνθρωπος», συνέχισε ο Χάμερ. «Μπορείς να μετατρέψεις αυτόν τον στόχο στον σκοπό της ζωής σου».

Ο Χάμερ επιχειρεί την επιστροφή του στο Χόλιγουντ, καθώς αναφέρθηκε ότι νοικιάζει σπίτι στην περιοχή του Λος Άντζελες, έπειτα από χρόνια διαμονής στα Νησιά Κέιμαν μετά τα σκάνδαλά του. Ο ηθοποιός επισήμανε ότι υπήρξε μια περίοδος επαναπροσαρμογής μετά τη μετακόμισή του. «Επέστρεψα σε μια πόλη που ένιωθα ότι κάποτε ήταν η πόλη μου, αλλά είχε προχωρήσει χωρίς εμένα. Εγώ δημιούργησα αυτά τα προβλήματα στον εαυτό μου», σημείωσε.

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