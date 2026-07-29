Instagram/uwmadisonls - Η θεραπεύτρια που κατηγορείται για τον βιασμό του εφήβου

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 26χρονη θεραπεύτρια Σοφία Ντροτς αντιμετωπίζει σοβαρές κακουργηματικές διώξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, τον οποίο χειραγωγούσε από την ηλικία των 14 ετών.

Η κατηγορούμενη εκμεταλλεύτηκε τη θέση της σε κέντρο κράτησης ανηλίκων για να δημιουργήσει ακατάλληλη σχέση με το θύμα, συνεχίζοντας τη δράση της μετά την αποφυλάκισή του.

Οι εισαγγελικές αρχές της κομητείας Κόντρα Κόστα άσκησαν πολλαπλές διώξεις, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης σεξουαλικής επαφής και της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Η οικογένεια του θύματος κατέθεσε αστική αγωγή κατά της κομητείας, καταγγέλλοντας την ανεπαρκή εποπτεία της θεραπεύτριας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρά τις κατηγορίες, η Ντροτς παραμένει ελεύθερη εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης.

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Μια 26χρονη θεραπεύτρια ψυχικής υγείας από την Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς κατηγορείται ότι χειραγωγούσε έναν ανήλικο από όταν ήταν μόλις 14 ετών και στη συνέχεια τον βίαζε επί τρεις μήνες, αφότου εκείνος αποφυλακίστηκε από κέντρο κράτησης ανηλίκων, όπου η ίδια είχε αναλάβει τη θεραπευτική του παρακολούθηση.

Οι εισαγγελικές αρχές της ευρύτερης περιοχής του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την άσκηση πολλαπλών σοβαρών διώξεων σε βάρος της πρώην ειδικού συμπεριφορικής υγείας Σοφίας Ντροτς (Sofia Drotts), 26 ετών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η κατηγορία της παράνομης σεξουαλικής επαφής.

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California therapist, 26, allegedly groomed and raped boy after he left juvenile hall where she worked https://t.co/VJzjrpSIa7 pic.twitter.com/ALuAJPbJwX — New York Post (@nypost) July 29, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του New York Post, η μητέρα του ανήλικου, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, έκανε λόγο για προδοσία της εμπιστοσύνης που είχε δείξει η οικογένειά της προς την κατηγορούμενη.

«Εμπιστευτήκαμε αυτή την επαγγελματία για τη θεραπεία και την ευημερία του γιου μας και αυτή η εμπιστοσύνη καταστράφηκε ολοκληρωτικά», ανέφερε. «Πλέον, η μοναδική μας προτεραιότητα είναι η ανάρρωση και η προστασία του γιου μας».

Σύμφωνα με τις αρχές, η Ντροτς εργαζόταν στο κέντρο κράτησης ανηλίκων John A. Davis Juvenile Hall, στην πόλη Μαρτίνες, έχοντας αναλάβει ως θεραπεύτρια τον τότε 17χρονο.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, μετά την αποφυλάκιση του νεαρού, η κατηγορούμενη τον βίαζε από την 1η Απριλίου έως και τις 14 Ιουλίου.

@RationalMale Sofia Drotts, Behavioral health clinician, charged with multiple counts of sexual misconduct with a minor.

What is the running total for this year? pic.twitter.com/Nt16Ru42UC Advertisement July 28, 2026

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου από αστυνομικούς του Κόνκορντ, έπειτα από καταγγελία που έγινε από προϊστάμενο του τμήματος επιτήρησης ανηλίκων (probation department). Παράλληλα, η οικογένεια του θύματος έχει καταθέσει ξεχωριστή αστική αγωγή εις βάρος της κομητείας.

Παρά τη σύλληψή της, η Ντροτς έχει αφεθεί ελεύθερη, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόντρα Κόστα.

Η μητέρα του ανήλικου εξήγησε ότι η οικογένεια αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την υπόθεση με στόχο να προστατευθούν και άλλα πιθανά θύματα.

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«Μιλάμε δημόσια για να διασφαλίσουμε ότι καμία άλλη οικογένεια δεν θα χρειαστεί να περάσει αυτόν τον πόνο και για να ενθαρρύνουμε όποιον άλλο μπορεί να έχει υποστεί κακοποίηση να βρει τη δύναμη να μιλήσει», είπε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τζον Μπάρις (John Burris), υποστήριξε ότι η Ντροτς ξεκίνησε να χειραγωγεί τον έφηβο ήδη από το 2024, όταν εκείνος ήταν μόλις 14 ή 15 ετών.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο ανήλικος –που κατονομάζεται ως John Doe για λόγους προστασίας της ταυτότητάς του– εξέτιε διετή κράτηση σε δομή ανηλίκων της κομητείας Κόντρα Κόστα, όπου η Ντροτς ήταν η θεραπεύτριά του.

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«Κατά τη διάρκεια των δύο ετών που ο John Doe κρατούνταν στο κέντρο ανηλίκων, η Ντροτς εκμεταλλεύτηκε τη θέση της ως θεραπεύτριά του για να δημιουργήσει μια ακατάλληλη συναισθηματική σχέση μαζί του, “χειραγωγώντας” το θύμα με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.

Μετά την αποφυλάκισή του υπό επιτήρηση (probation), η Ντροτς παρέμεινε θεραπεύτριά του μέσω της υπηρεσίας υγείας της κομητείας Κόντρα Κόστα και, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε μαζί του «παράνομη σεξουαλική επαφή».

Στα ίδια έγγραφα σημειώνεται ακόμη ότι «ομάδα υπαλλήλων και προϊσταμένων της κομητείας απέτυχε να εντοπίσει τα προειδοποιητικά σημάδια ή να επιβλέψει επαρκώς τη Ντροτς, με αποτέλεσμα η σεξουαλική κακοποίηση να συνεχιστεί».

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Ο Μπάρις υποστήριξε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της κομητείας δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τον πελάτη του από τη συμπεριφορά της κατηγορούμενης.

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«Όποια πρωτόκολλα υπήρχαν για την εποπτεία των νέων υπαλλήλων που εργάζονταν με ανήλικους υπό επιτήρηση δεν λειτούργησαν και, ως συνέπεια, ο νεαρός μου έμεινε εκτεθειμένος στη συμπεριφορά της», είπε.

«Ελπίζουμε ότι η ποινική διαδικασία θα προχωρήσει γρήγορα, ενώ εμείς θα συνεχίσουμε την αστική υπόθεση».

Από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και δημοσιεύματα σε φοιτητική ιστοσελίδα προκύπτει ότι η Ντροτς είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν στο Μάντισον.

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Μάλιστα, το πανεπιστήμιο την είχε συγχαρεί μέσω ανάρτησης στο Instagram το 2022, επισημαίνοντας ότι είχε αποφοιτήσει από το Τμήμα Ψυχολογίας, ενώ είχε αποκτήσει πιστοποιήσεις στην Ποινική Δικαιοσύνη, στις Σπουδές Φύλου και Γυναικών και στις Σπουδές Chicano/Latino.

«Μετά την αποφοίτησή της μεταβαίνει στη Χρυσή Πολιτεία για να ακολουθήσει διδακτορικές σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Palo Alto. Συγχαρητήρια, Σοφία!», ανέφερε η ανάρτηση.

Σε προσωπικό προφίλ που διατηρούσε σε φοιτητική έκδοση, η Ντροτς ανέφερε ότι κατάγεται από το Σικάγο, μιλά ισπανικά και είχε δημοσιεύσει σειρά άρθρων γύρω από τη φοιτητική ζωή.

Πέρα από τις παραπάνω κατηγορίες, αντιμετωπίζει επίσης διώξεις για σεξουαλική διείσδυση με ξένο αντικείμενο, αποστολή επιβλαβούς υλικού σε ανήλικο, στοματική σεξουαλική πράξη με πρόσωπο κάτω των 18 ετών και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της κομητείας Κόντρα Κόστα, το Ανώτερο Δικαστήριο θα ορίσει το επόμενο διάστημα την ημερομηνία της πρώτης εμφάνισής της ενώπιον της Δικαιοσύνης, κατά την οποία θα της απαγγελθούν και επισήμως οι κατηγορίες.

Πηγή: New York Post