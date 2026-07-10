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Οι δικαστές μετέτρεψαν την κατηγορία του ομαδικού βιασμού και αναγνώρισαν στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του σύννομου βίου με αναστολή έκτισης της ποινής.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών κρίθηκε επιπλέον ένοχος για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων λόγω χρήσης κρυφής κάμερας κατά τη διάρκεια των πράξεων.

Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία τον τρίτο κατηγορούμενο αστυνομικό, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας στον βιασμό της 19χρονης καταγγέλλουσας.

Η απόφαση διαφοροποιήθηκε από την εισαγγελική πρόταση, η οποία είχε εισηγηθεί την απαλλαγή των δύο βασικών κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών για την έλλειψη συναίνεσης.

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Με ποινές τεσσάρων ετών και τεσσάρων ετών και πέντε μηνών, αλλά και με αναστολή μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, έκλεισε σε πρώτο βαθμό η δίκη για την καταγγελία της 19χρονης που υποστήριξε ότι βιάστηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αναγνώρισε στους δύο καταδικασθέντες αστυνομικούς το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ενώ αποφάσισε να μην τους επιβάλει κανέναν περιοριστικό όρο.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε με οριακή πλειοψηφία 4-3. Τρεις ένορκοι και ένας σύνεδρος έκριναν ενόχους τους δύο κατηγορούμενους, ενώ η πρόεδρος, ένας σύνεδρος και ένας ένορκος είχαν τη γνώμη ότι έπρεπε να απαλλαγούν.

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Το δικαστήριο προχώρησε, ωστόσο, σε μεταβολή της κατηγορίας. Αντί του ομαδικού βιασμού, που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη, τους έκρινε ενόχους για βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση.

Επιπλέον, ο ένας από τους δύο αστυνομικούς καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε καταγράψει με κρυφή κάμερα τις πράξεις.

Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός που δικάστηκε για συνέργεια σε βιασμό αθωώθηκε κατά πλειοψηφία 5-2, με δύο ενόρκους να εκφράζουν την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθεί ένοχος.

Η απόφαση του δικαστηρίου διαφοροποιήθηκε από την εισαγγελική πρόταση, καθώς ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την απαλλαγή των δύο βασικών κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών. Όπως είχε υποστηρίξει, αποδείχθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή, όχι όμως και ότι αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συναίνεση της 19χρονης.

Η εισαγγελική πρόταση



Στη συμπεριφορά της καταγγέλλουσας στάθηκε ο εισαγγελέας κατά τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία λέγοντας ότι δεν προέκυψε να εξέφρασε άρνηση ή να επιχείρησε να απομακρυνθεί, παρότι -όπως είπε- βρέθηκε μόνη της στον χώρο και η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Πρόσθεσε ακόμη ότι θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν σε μικρή απόσταση, επισημαίνοντας πως, κατά την άποψή του, η εικόνα που προέκυψε από τη διαδικασία δεν συνάδει με εκείνη θύματος βιασμού.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα, με τον εισαγγελέα να επισημαίνει ότι η αποστολή του δικαστηρίου δεν είναι να αξιολογήσει το ήθος των κατηγορουμένων, αλλά να εξετάσει αν υπάρχει πλήρης απόδειξη για τις αποδιδόμενες πράξεις.

Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τη συμπεριφορά των δύο αστυνομικών, υπογραμμίζοντας ότι εξέθεσαν την Ελληνική Αστυνομία και υπέπεσαν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. «Και συναινετικές να ήταν οι επαφές, όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ηθική απαξία των πράξεών τους δεν αρκεί για να θεμελιώσει ποινική ευθύνη.

Πηγή: dikastiko.gr