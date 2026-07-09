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Για αύριο Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η απολογία των δύο αστυνομικών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Σήμερα αναμένεται στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με εξοπλισμό να κάνουν αυτοψία στο σημείο, προκειμένου να δουν τη φορά και κατεύθυνση των βολίδων από τα όπλα των αστυνομικών σε σχέση με το σημείο όπου ήταν ο 20χρονος. Το αποτέλεσμά της θεωρείται «κλειδί», για να επιβεβαιώσει ή να καταρρίψει τους ισχυρισμούς των ενστόλων περί προειδοποιητικών βολών. Ταυτόχρονα από τη βαλλιστική εξέταση θα διαπιστωθεί και από ποιο από τα όπλα έφυγε η βολίδα, που έπληξε το θύμα.

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Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου της Αστυνομίας, οι δύο κατηγορούμενοι είναι έμπειροι αστυνομικοί, στο παρελθόν έχουν εμπλακεί σε σοβαρά περιστατικά, ενώ δεν έχουν υποπέσει σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα. «Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για αστυνομικούς, που ανέλαβαν υπηρεσία, θέλοντας να προκαλέσουν τον τραυματισμό ή τον θάνατο. Δεν είναι δολοφόνοι» ανέφερε στη HuffPost υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο αστυνομικοί περιέγραψαν στους συναδέλφους τους:

«Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης «χτυπήσαμε» στο τερματικό τον αριθμό κυκλοφορίας του υπόπτου οχήματος και έβγαινε σε μία υπήκοο Ρωσίας. Επειδή ο ύποπτος πέταξε από το παράθυρο ένα πιστόλι και επειδή την προηγούμενη είχαμε ενημερωθεί ότι είχε γίνει σύλληψη ενός κακοποιού για διαρρήξεις ΑΤΜ, θεωρήσαμε ότι μπορεί να σχετίζεται και έτσι ανέβηκε η ένταση στην καταδίωξη.

Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος παραμένει για νοσηλεία στο ΚΑΤ, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.