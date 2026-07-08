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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην περιοχή του Άργους, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αργολίδας επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος, ο οποίος αρνήθηκε να συμμορφωθεί στα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αστυνομικοί, ο οδηγός επιχείρησε κατά τη διάρκεια της διαφυγής του να εμβολίσει ένστολους που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών οχημάτων τους, καθώς και τα αστυνομικά οχήματα που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία το όχημα ακινητοποιήθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους, ο οδηγός επιχείρησε εκ νέου να εμβολίσει τους αστυνομικούς.

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Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής. Στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο όπλο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για βαριά σωματική βλάβη.

Παράλληλα, έχει κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.