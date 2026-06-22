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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 Ιουνίου στο 2ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Άργους – Τρίπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 70χρονη γυναίκα παρέσυρε έναν 83χρονο πεζό, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.

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Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων που είχε υποστεί.

Τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Με πληροφορίες από Argolida24