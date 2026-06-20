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Ο λαγοκέφαλος έχει πλέον εδραιωθεί στα ελληνικά νερά, με τις καταγραφές των τελευταίων δύο δεκαετιών να αποκαλύπτουν τη θεαματική εξάπλωσή του από τη νοτιοανατολική Μεσόγειο έως σχεδόν ολόκληρο το Αιγαίο και το Ιόνιο. Ένας διαδραστικός χάρτης καταγραφών αποτυπώνει βήμα προς βήμα την πορεία του τοξικού αυτού εισβολικού είδους, αναδεικνύοντας την έκταση του φαινομένου και τις προκλήσεις που δημιουργεί για το θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία.

Η ραγδαία εξάπλωση του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στα ελληνικά νερά αποτυπώνεται με εντυπωσιακό τρόπο σε έναν διαδραστικό χάρτη καταγραφών, ο οποίος παρουσιάζει τη χρονική και γεωγραφική πορεία του είδους στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Από τις πρώτες μεμονωμένες εμφανίσεις που καταγράφηκαν το 2005, το ξενικό αυτό ψάρι – γνωστό και ως λεσέψιος μετανάστης, καθώς εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ – κατάφερε μέσα σε δύο δεκαετίες να δημιουργήσει πυκνούς πληθυσμούς σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Σήμερα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, την επαγγελματική αλιεία και τη δημόσια υγεία, λόγω της ισχυρής τοξίνης που περιέχει.

Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει έναν ψηφιακό χάρτη από την υπηρεσία Google My Maps, ο οποίος καταγράφει τις εμφανίσεις και την εξάπλωση του Lagocephalus sceleratus στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος.

Ο χάρτης, με τίτλο «Lagocephalus sceleratus», προέρχεται από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species – Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα), που συλλέγει και καταγράφει δεδομένα για την παρουσία μη αυτόχθονων ειδών στις ελληνικές θάλασσες.

Οι μπλε πινέζες που εμφανίζονται στον χάρτη αντιστοιχούν σε επιβεβαιωμένες καταγραφές λαγοκέφαλου. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, καθώς και κατά μήκος των ακτών της Τουρκίας και της Κύπρου, αποτυπώνοντας την ευρεία γεωγραφική εξάπλωση του είδους στην περιοχή.

Η πυκνότητα των καταγραφών γύρω από την Κρήτη αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο του νησιού στην εγκατάσταση και διασπορά του λαγοκέφαλου στο ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ τα δεδομένα δείχνουν ότι η παρουσία του έχει πλέον αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι καταγραφές για τη χρονική εξέλιξη της εισβολής του είδους ξεκινούν από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 (το είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2005) και φτάνουν μέχρι το 2021.