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Η πληροφορία που μετέδωσε η 12nisospress έφερε στο προσκήνιο μία ακόμη τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα τις τελευταίες ημέρες, αυτή τη φορά σε έναν χώρο με ιδιαίτερη βαρύτητα για το Αιγαίο, τη Δωδεκάνησο και συνολικά τη νησιωτική Ελλάδα. Ο δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μία επιλογή που έχει και πολιτικό και ουσιαστικό συμβολισμό.

Άλλος ένας Γενικός Γραμματέας προστίθεται στο νέο κυβερνητικό παζλ των τελευταίων ημερών. Αυτή τη φορά, όμως, η είδηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά.

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η 12nisospress και ο Γιώργος Παλαπουγιούκ, ο δήμαρχος των Λειψών Φώτης Μάγγος θα αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν απόφασης του Πρωθυπουργού.

Πρόκειται για μια επιλογή που δεν περνά απαρατήρητη. Ο Φώτης Μάγγος δεν προέρχεται από τον στενό κομματικό ή τεχνοκρατικό σωλήνα της κεντρικής διοίκησης. Προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα από ένα μικρό νησί, τους Λειψούς, δηλαδή από εκείνη ακριβώς τη νησιωτική πραγματικότητα που η συγκεκριμένη Γενική Γραμματεία καλείται να υπηρετήσει.

Αυτό από μόνο του δίνει στην ενδεχόμενη τοποθέτησή του μια ξεχωριστή βαρύτητα.

Η νησιωτικότητα δεν είναι θεωρητικό σχήμα. Είναι καθημερινότητα. Είναι τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που δεν επαρκούν. Είναι οι ελλείψεις στην υγεία. Είναι τα σχολεία που δυσκολεύονται να στελεχωθούν. Είναι τα έργα υποδομής που καθυστερούν. Είναι το νερό, η ενέργεια, οι μεταφορές, η ασφάλεια, η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Και όλα αυτά δεν τα μαθαίνει κανείς μόνο μέσα από φακέλους και υπηρεσιακές εισηγήσεις. Τα ζει.

Ο Φώτης Μάγγος, ως δήμαρχος Λειψών, έχει συνδεθεί με μια αυτοδιοικητική διαδρομή ενεργητική, με δημόσιες παρεμβάσεις για τα μικρά νησιά και με σταθερή ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών τους. Για αυτό και η πληροφορία της τοποθέτησής του έγινε δεκτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με θετικά σχόλια από δημάρχους της Δωδεκανήσου και του Αιγαίου.

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Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: στη θέση αυτή τοποθετείται ένας άνθρωπος που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να διοικείς, να διεκδικείς και να κρατάς όρθια μια μικρή νησιωτική κοινωνία.

Ο κ. Μάγγος αναμένεται να ορκιστεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας, Μανώλης Κουτουλάκης, δεν αποχωρεί από το Υπουργείο, αλλά αναμένεται να αξιοποιηθεί σε άλλο σημαντικό πόστο.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κυβερνητικών τοποθετήσεων των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, στην περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το πρόσωπο έχει ιδιαίτερη σημασία. Διότι η θέση αυτή δεν είναι διακοσμητική. Αφορά έναν από τους πιο ευαίσθητους γεωγραφικούς, κοινωνικούς και εθνικούς χώρους της χώρας.

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Το Αιγαίο χρειάζεται πολιτικές με συνέχεια. Χρειάζεται ανθρώπους που να μπορούν να συνομιλήσουν με τους νησιώτες χωρίς μετάφραση. Χρειάζεται γνώση του πεδίου, όχι μόνο γνώση του γραφείου.

Και όπως είπε χαρακτηριστικά στην huffpost o Γιώργος Παλαπουγιούκ, από τους πλέον δραστήριους παράγοντες στην περιοχή με έδρα τη Λέρο, «η τοποθέτηση του Φώτη Μάγγου αποτελεί μια επιλογή με σαφή αναφορά στην αυτοδιοίκηση και στα μικρά νησιά. Μια επιλογή που δείχνει ότι, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, το κέντρο ακούει την περιφέρεια. Και ειδικά για το Αιγαίο, αυτό δεν είναι λίγο».

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