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Ένα ιδανικά επιλεγμένο grid 25 εντυπωσιακών σκαφών, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, ιδιωτικές ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς θησαυρούς και μια γιορτή που αγκάλιασε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Το Cyclades Cup, που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου 2026 στην Αντίπαρο σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, επιβεβαίωσε φέτος τον τίτλο ενός από τα πιο περιζήτητα events στο παγκόσμιο καλεντάρι της ιστιοπλοΐας.

Η φιλοσοφία του «ιδανικού μεγέθους»

Αντίθετα με άλλες διοργανώσεις που επιδιώκουν τη διαρκή επέκταση, το Cyclades Cup έθεσε και φέτος ως αυστηρό όριο τη συμμετοχή 25 yachts. Η ιδρύτρια του θεσμού, Ίλια Ρήγα, δήλωσε χαρακτηριστικά:

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«Στόχος μας δεν ήταν ποτέ να γίνουμε η μεγαλύτερη ρεγκάτα της Μεσογείου. Εστιάζουμε στην ποιότητα: του στόλου, των συνεργατών και, πάνω απ’ όλα, της εμπειρίας. Θέλουμε το κορυφαίο sailing event να συνδέεται οργανικά με τους ανθρώπους, το τοπίο και την κουλτούρα των νησιών μας».

Ο φετινός στόλος αποτέλεσε ένα ζωντανό μουσείο ναυπηγικής αριστείας. Από κλασικά σκαριά μέχρι υπερσύγχρονα performance σκάφη.

Μαγνήτισαν τα βλέμματα σκάφη-θρύλοι όπως το MARI-CHA III, αλλά και κορυφαίες συμμετοχές από τα ναυπηγεία Wally, Vitters, Perini Navi και Nautor Swan. Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης ήταν η παρουσία του ιστορικού J Class SHAMROCK V, που έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις ως τιμητική συμμετοχή, κατόπιν πρόσκλησης.

Από τον Ναό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό μέχρι τους ελαιώνες της Αγριλιάς

Το Cyclades Cup έχει καταφέρει να ξεχωρίσει διεθνώς κυρίως για τις εμπειρίες που προσφέρει στους καλεσμένους του μακριά από τον αγωνιστικό στίβο.

Φέτος, μέσω της πρωτοβουλίας Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, οι συμμετέχοντες είχαν τη σπάνια ευκαιρία να ξεναγηθούν κατ’ αποκλειστικότητα στον αρχαιολογικό χώρο του Δεσποτικού. Ο επικεφαλής αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος άνοιξε τον συνήθως κλειστό για το κοινό χώρο, προσφέροντας μια καθηλωτική περιήγηση στον αρχαίο Ναό του Απόλλωνα και ενημερώνοντας για τις προσπάθειες αναστήλωσης.

Το κοινωνικό highlight της εβδομάδας γράφτηκε στο κτήμα Agrilia Estate. Καθώς ο ήλιος έδυε πάνω από την Αντίπαρο, οι ιδιοκτήτες των σκαφών απόλαυσαν το ετήσιο Owners’ Dinner (με την υποστήριξη των IYC και Jetcraft) σε ένα ονειρικό σκηνικό: ένα ενιαίο, ρομαντικό τραπέζι φωτισμένο αποκλειστικά με κεριά, ανάμεσα σε αιωνόβια ελαιόδεντρα, υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής.

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Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλάμβανε το Nepheli’s Beach Party για τη νεότερη γενιά, αλλά και τον καθιερωμένο, άκρως διασκεδαστικό αγώνα SUP (Stand-Up Paddleboard) της Pantaenius, που κατέληξε σε ένα χαλαρό barbecue στην παραλία για πληρώματα και ιδιοκτήτες.

Το μελτέμι έκρινε τους μεγάλους νικητές

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι συνθήκες δοκίμασαν την προσαρμοστικότητα των πληρωμάτων. Οι πρώτες ημέρες ξεκίνησαν με ασθενείς και ευμετάβλητους ανέμους, όμως η αυλαία της διοργάνωσης επιφύλασσε ένα ιδανικό, κυκλαδίτικο φινάλε. Το κλασικό αιγαιοπελαγίτικο μελτέμι επέστρεψε την τελευταία ημέρα, προσφέροντας ισχυρούς βοριάδες και θεαματικές μονομαχίες και στις 5 κατηγορίες.

Μεγάλος θριαμβευτής της διοργάνωσης αναδείχθηκε το σκάφος BARONG D της Zoe Chomarat, το οποίο κατέκτησε τον κορυφαίο τίτλο Head of Fleet χάρη στην εντυπωσιακή σταθερότητά του.

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«Αυτή είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχουμε στο Cyclades Cup και αυτό που μας κάνει να επιστρέφουμε είναι ότι καμία διοργάνωση δεν μοιάζει με την προηγούμενη. Ο αγώνας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, αλλά αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι το αίσθημα της κοινότητας που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το να βραβευτούμε ως «Head of Fleet» είναι απίστευτα ικανοποιητικό και ένας φανταστικός τρόπος για να κλείσουμε μια αξέχαστη εβδομάδα στην Αντίπαρο», δηλώνει η Zoe Chomarat ιδιοκτήτρια του BARONG D.

Ο Διευθυντής Αγώνων Στράτης Ανδρεάδης σημειώνει παράλληλα, ότι «η φετινή ρεγκάτα απαίτησε προσαρμοστικότητα τόσο από τους διοργανωτές όσο και από τους διαγωνιζόμενους. Από τις απαιτητικές συνθήκες στις αρχές μέχρι τους εξαιρετικούς αγώνες την τελευταία ημέρα, ο στόλος επέδειξε υπομονή, δεξιότητα και αθλητικό πνεύμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ήταν ένα άρτιο κλείσιμο για μια ακόμη αξέχαστη διοργάνωση του Cyclades Cup.»

Κατηγορία Νικητής Apollo Class PERSEUS Cyclades Class NOMMO Meltemi Class BARONG D Nireas Class WINDROSE OF AMSTERDAM Skyphian Class AIOLOS

Μια γιορτή με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα

Η τελετή λήξης και η απονομή των βραβείων, με την υποστήριξη του Platinum Partner της διοργάνωσης, UBS, πραγματοποιήθηκε σε ένα χώρο-τοπόσημο: στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου της Αντιπάρου.

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Περισσότεροι από 600 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ιδιοκτήτες σκαφών, πληρώματα και πλήθος ντόπιων, κάθισαν μαζί σε μεγάλα παραδοσιακά τραπέζια κάτω από τα αστέρια. Η βραδιά είχε έντονο άρωμα Ελλάδας, με παραδοσιακούς χορούς από τοπικά συγκροτήματα και τα παιδιά του νησιού, συνοδεία εκλεκτών κρασιών του οίκου La Scolca.

Όπως τόνισε ο Νάσος Θανόπουλος, επικεφαλής του Wealth Management της UBS για την Ελλάδα και την Κύπρο, το event ξεχωρίζει για την ικανότητά του να συνδυάζει την αθλητική αριστεία με τον σεβασμό στον τόπο που το φιλοξενεί. Άλλωστε, η διοργάνωση είχε και φέτος ισχυρό φιλανθρωπικό χαρακτήρα, συγκεντρώνοντας πόρους για την ενίσχυση του Δημοτικού Σχολείου, του Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου, καθώς και της πρωτοβουλίας Cycladic Identity.

Το ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι έχει ήδη δοθεί: το Cyclades Cup θα επιστρέψει στα καταγάλανα νερά της Αντιπάρου από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου 2027.

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