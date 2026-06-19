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Το περιστατικό κατέληξε σε τραυματισμό λουόμενου, υπενθυμίζοντας τους κινδύνους από την επαφή με το συγκεκριμένο ψάρι που περιέχει τη θανατηφόρα νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη.

Ο λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρό εισβολέα στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας σημαντικές οικολογικές επιπτώσεις και άμεσες οικονομικές ζημιές στους επαγγελματίες αλιείς.

Το είδος καταστρέφει τον αλιευτικό εξοπλισμό και καταναλώνει μεγάλη ποικιλία θαλάσσιων οργανισμών, απειλώντας τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας και την τοπική βιοποικιλότητα.

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Με αφορμή την εμφάνιση των λαγοκέφαλων στα ελληνικά νερά, ένα παλιό βίντεο που έγινε viral ξανά, δείχνει λουόμενους σε παραλία του Αιγαίου να φωτογραφίζουν και να “παίζουν” με το ψάρι, χωρίς να έχουν καμία επίγνωση της τοξικότητάς του.

Λουόμενοι παίζουν με λαγοκέφαλο

Το υλικό, που αναρτήθηκε πριν από επτά χρόνια, έρχεται σήμερα στην επικαιρότητα για να θυμίσει το πόσο τοξικός είναι και πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί μια επαφή μαζί του.

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Στο βίντεο του boatfishing.gr, που μοιράστηκαν χρήστες στα social media, φαίνονται οι λουόμενοι σε παραλία του Αιγαίου -οι οποίοι προφανώς δεν γνώριζαν με τι είχαν να κάνουν- να… παίζουν και να… θαυμάζουν έναν λαγοκέφαλο, που έχει βγει στα ρηχά και ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα ψάρια, ενώ καταγράφουν τις σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, επιχειρούν να χαϊδέψουν τον λαγοκέφαλο, ενώ ακούγονται επιφωνήματα, όπως «τι ωραίο που είναι»… Το βίντεο, ωστόσο, δεν κλείνει το ίδιο… ειδυλλιακά, καθώς ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται να δαγκώνει το δάχτυλο ενός εκ των παραθεριστών, με την εικόνα να κόβεται, την στιγμή που ακούγεται μια κραυγή πόνου…

Ο λαγοκέφαλος, το επιστημονικά γνωστό Lagocephalus sceleratus, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επικίνδυνους εισβολείς των ελληνικών θαλασσών: καταστρέφει δίχτυα, τρώει αλιεύματα, εξαφανίζει εμπορικά είδη και, κυρίως, δεν μπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρωπο, καθώς περιέχει τετροδοτοξίνη, μια νευροτοξίνη που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Οι ψαράδες δεν μιλούν πλέον για ένα περιστασιακό πρόβλημα. Μιλούν για καθημερινή απώλεια εισοδήματος. Καταγράφονται εικόνες μισοφαγωμένων ψαριών πάνω στα καΐκια, δίχτυα γεμάτα τρύπες και επαγγελματίες αλιείς που λένε ότι κάθε χρόνο η κατάσταση γίνεται χειρότερη.

Άλλοι ψαράδες μιλούν για δίχτυα που μετά από λίγες ημέρες στη θάλασσα γίνονται άχρηστα, για σκοινιά κομμένα, για ψάρια μισοφαγωμένα πριν καν φτάσουν στο λιμάνι.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο λαγοκέφαλος τρώει ψάρια. Είναι ότι τρώει σχεδόν τα πάντα: ψάρια, καρκινοειδή, καλαμάρια, σουπιές και άλλα κεφαλόποδα. Μελέτη για τη διατροφή του είδους στα νερά της Κρήτης εντόπισε στο στομάχι του 38 διαφορετικά είδη ψαριών και ασπόνδυλων, ενώ οι ερευνητές κατέγραψαν και κατάποση τμημάτων αλιευτικού εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο λαγοκέφαλος δεν προκαλεί μόνο οικολογική πίεση, αλλά και άμεση οικονομική ζημιά στην παράκτια αλιεία.