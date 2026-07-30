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Ένας ουρακοτάγκος προσέγγισε τον 42χρονο αθλητή και έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τη σωματική του διάπλαση.

Ο Κουαρέσμα σήκωσε την μπλούζα του και επέτρεψε στο ζώο να αγγίξει τους κοιλιακούς του, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Το βίντεο της ασυνήθιστης αυτής συνάντησης έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια από τους χρήστες.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής διατηρείται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση παρά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση στα γήπεδα.

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Ο Ρικάρντο Κουαρέσμα έχει συνηθίσει να κερδίζει τα βλέμματα για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, αυτή τη φορά όμως έγινε θέμα συζήτησης για ένα απρόσμενο περιστατικό εκτός γηπέδων.

Ο 42χρονος Πορτογάλος, που κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Τσέλσι και Μπεσίκτας, επισκέφθηκε ζωολογικό πάρκο στο Ντουμπάι στις διακοπές του. Εκεί κατέγραψε μια ιδιαίτερα αστεία στιγμή, όταν ένας ουρακοτάγκος έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τους γυμνασμένους κοιλιακούς του, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η αστεία συνάντηση που έγινε viral

Το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει την ιδιαίτερη αλληλεπίδραση του Ρικάρντο Κουαρέσμα με έναν ουρακοτάγκο. Το ζώο πλησιάζει τον πρώην Πορτογάλο διεθνή και δείχνει να παρατηρεί με μεγάλη περιέργεια τη σωματική του διάπλαση.

ISSO AQUI É LOUCURA 🤣 🤣 🤣 Ricardo Quaresma, ex-jogador da seleção de Portugal, visitou um zoológico nos Emirados Árabes Unidos e postou esse vídeo aí com um orangotango fascinado pelo físico do português…



📽️ @ricardoquaresmaoficial #FutebolNaESPN pic.twitter.com/5W0wxHU8dG July 29, 2026

Αντιλαμβανόμενος το ενδιαφέρον του ουρακοτάγκου, ο Κουαρέσμα σηκώνει την μπλούζα του, αποκαλύπτοντας τους γυμνασμένους κοιλιακούς του. Τότε το ζώο αρχίζει να τους αγγίζει με προσοχή, εξερευνώντας ακόμη και τον αφαλό του, με τη σκηνή να προκαλεί γέλια στους παρευρισκόμενους.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, χαϊδεύοντας παιχνιδιάρικα τη μύτη του ουρακοτάγκου πριν συνεχίσει τη βόλτα του στο ζωολογικό πάρκο.

Χιλιάδες αντιδράσεις στα social media

Το ασυνήθιστο στιγμιότυπο δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, σχόλια και κοινοποιήσεις. Οι χρήστες των social media σχολίασαν με χιούμορ την απρόσμενη «γνωριμία» του ουρακοτάγκου με τον Κουαρέσμα, συμβάλλοντας ώστε το βίντεο να γίνει viral.

Εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τη φυσική του κατάσταση

Παρότι έχει αποχωρήσει από την ενεργό ποδοσφαιρική δράση, ο Ρικάρντο Κουαρέσμα εξακολουθεί να διατηρείται σε εξαιρετική φόρμα, κάτι που φάνηκε και στο viral βίντεο από την επίσκεψή του στο Ντουμπάι.

Ο άλλοτε διεθνής Πορτογάλος εξτρέμ πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αφήνοντας το ισχυρότερο αποτύπωμά του με τη φανέλα της Μπεσίκτας, όπου αγωνίστηκε σε 227 αγώνες. Αντίθετα, το πέρασμά του από την Τσέλσι το 2009 ήταν σύντομο, καθώς κατέγραψε μόλις πέντε συμμετοχές.