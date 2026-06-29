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Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γουόργουικ ανέλυσαν ηχογραφήσεις γέλιου από παιδιά και ανθρωποειδή, διαπιστώνοντας ότι όλα τα είδη παράγουν διαδοχικά ξεσπάσματα που χωρίζονται από σταθερά χρονικά διαστήματα.

Παρά την κοινή ρυθμική δομή, το ανθρώπινο γέλιο είναι πιο ευέλικτο και προσαρμόσιμο, ενώ οι μεγάλοι πίθηκοι γελούν σχεδόν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αμφισβητούν την αντίληψη περί απότομης απόκτησης φωνητικών ικανοτήτων, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος της φωνής εξελίχθηκε σταδιακά μέσα από μια μακρά διαδικασία.

Οι επιστήμονες θεωρούν το γέλιο ως μία από τις αρχαιότερες μορφές κοινωνικής επικοινωνίας, η οποία επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της ανθρώπινης γλώσσας και του φωνητικού ελέγχου.

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Η ικανότητα του γέλιου φαίνεται πως αποτελεί μία από τις αρχαιότερες μορφές επικοινωνίας που μοιράζονται οι άνθρωποι με τους πλησιέστερους εξελικτικούς συγγενείς τους. Νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Communications Biology, αποκαλύπτει ότι το γέλιο των ανθρώπων και των μεγάλων ανθρωπιδών –χιμπαντζήδων, μπονόμπο, γοριλών και ουρακοτάγκων– ακολουθεί τον ίδιο βασικό ρυθμικό «σκελετό», γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτή η συμπεριφορά υπήρχε ήδη πριν από περίπου 15 εκατομμύρια χρόνια, όταν ζούσε ο τελευταίος κοινός πρόγονος όλων των ειδών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Γουόργουικ με επικεφαλής την πρωτευοντολόγο Κιάρα ντε Γκρεγκόριο. Οι ερευνητές ανέλυσαν συνολικά 140 ηχογραφήσεις γέλιου από τέσσερα μικρά παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως επτά ετών, τέσσερις ουρακοτάγκους, τέσσερις χιμπαντζήδες, τρεις μπονόμπο και δύο γορίλες. Τα γέλια των παιδιών καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια παιχνιδιού και γαργαλήματος, ενώ οι αντίστοιχες ηχογραφήσεις των ανθρωπιδών προέρχονταν από ελεγχόμενες αλληλεπιδράσεις με οικεία πρόσωπα σε χώρους όπου ζούσαν τα ζώα.

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Η ανάλυση αποκάλυψε ότι όλα τα είδη παράγουν διαδοχικά «ξεσπάσματα» γέλιου που χωρίζονται από σχεδόν ισόχρονα χρονικά διαστήματα. Αυτή η σταθερή ρυθμική δομή παραμένει εντυπωσιακά αναλλοίωτη μέσα στον χρόνο και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αποτελεί μια εξελικτική «κληρονομιά» που διατηρήθηκε επί εκατομμύρια χρόνια.

Όπως εξηγεί η Κιάρα ντε Γκρεγκόριο, η ανθρώπινη ομιλία δεν αφήνει απολιθώματα και, επομένως, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μελετηθεί η εξέλιξή της. Το γέλιο, όμως, επειδή εμφανίζεται σε όλους τους σύγχρονους μεγάλους ανθρωπίδες, λειτουργεί ως ένα πολύτιμο «παράθυρο» στο παρελθόν, επιτρέποντας στους επιστήμονες να ανασυνθέσουν την πορεία ανάπτυξης του φωνητικού ελέγχου που οδήγησε τελικά στην ανθρώπινη γλώσσα.

That's bananas! Great apes LAUGH in a similar rhythm to humans, study reveals https://t.co/wojMj17oQc — Daily Mail (@DailyMail) June 25, 2026

Παρότι η βασική ρυθμική δομή είναι κοινή, το ανθρώπινο γέλιο παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Είναι ταχύτερο, πιο ευέλικτο και προσαρμόζεται ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο. Οι άνθρωποι μπορούν να γελάσουν νευρικά όταν αισθάνονται αμηχανία, συγκρατημένα σε μια επαγγελματική συνάντηση, αυθόρμητα όταν τους γαργαλούν ή δυνατά μαζί με φίλους. Αντίθετα, οι μεγάλοι πίθηκοι γελούν σχεδόν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια παιχνιδιού ή όταν τους γαργαλούν.

Σύμφωνα με τον συν-συγγραφέα της μελέτης, Αντριάνο Λαμέρια, τα αποτελέσματα αμφισβητούν την παραδοσιακή αντίληψη ότι οι πρώτοι άνθρωποι απέκτησαν ξαφνικά μοναδικές φωνητικές ικανότητες. Αντίθετα, φαίνεται ότι ο έλεγχος της φωνής εξελίχθηκε σταδιακά μέσα από μια συνεχή διαδικασία που διήρκεσε περίπου 15 εκατομμύρια χρόνια, με το ανθρώπινο είδος να αποτελεί την κορύφωση αυτής της εξελικτικής πορείας.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το γέλιο υπήρξε μία από τις πρώτες μορφές κοινωνικής επικοινωνίας, καθώς βοηθά στην έκφραση θετικών συναισθημάτων, σηματοδοτεί την πρόθεση για παιχνίδι και μειώνει τις εντάσεις μέσα σε μια ομάδα. Αν και και άλλα ζώα παράγουν ήχους που θυμίζουν γέλιο –όπως οι αρουραίοι που εκπέμπουν υπερηχητικά «τσιρίγματα» όταν γαργαλούνται– οι ήχοι αυτοί δεν παρουσιάζουν την ίδια ρυθμική δομή με εκείνη των ανθρώπων και των μεγάλων ανθρωπιδών.

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Ανεξάρτητοι ειδικοί χαρακτήρισαν τα ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά και εκτιμούν ότι ανοίγουν τον δρόμο για νέες έρευνες σχετικά με την εξέλιξη της επικοινωνίας στα ζώα. Μελλοντικές μελέτες ενδέχεται να εξετάσουν αν αντίστοιχα χαρακτηριστικά εμφανίζονται και σε άλλα είδη, όπως οι σκύλοι, τα άλογα ή οι γάτες, ώστε να κατανοηθεί ακόμη καλύτερα τι κάνει τον άνθρωπο μοναδικό, αλλά και πόσα κοινά εξακολουθεί να μοιράζεται με τα υπόλοιπα ζώα.

Με πληροφορίες Nature / warwick.ac.uk / Dailymail

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