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Η τεχνολογία έχει κάνει τα σύγχρονα αυτοκίνητα πιο άνετα στη χρήση, αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει νέες μεθόδους δράσης για τους επιτήδειους. Μία από τις πιο διαδεδομένες είναι η λεγόμενη «επίθεση αναμετάδοσης» (relay attack), κατά την οποία οι δράστες υποκλέπτουν το ασύρματο σήμα του κλειδιού και αποκτούν πρόσβαση στο όχημα χωρίς να χρειαστεί να το παραβιάσουν.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να μην αφήνετε το ασύρματο κλειδί κοντά στην είσοδο του σπιτιού, καθώς το σήμα του μπορεί να ανιχνευθεί από έξω. Ένα απλό και ανέξοδο κόλπο που μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο είναι η φύλαξη του κλειδιού μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων, όταν φυσικά δεν χρησιμοποιείται.

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Πηγή: iSTOCK

Το μεταλλικό περίβλημα της συσκευής λειτουργεί ως θωράκιση, εμποδίζοντας τη μετάδοση του ασύρματου σήματος και δυσκολεύοντας τις απόπειρες υποκλοπής.

Η συγκεκριμένη λύση αφορά κυρίως τα συστήματα keyless entry, δηλαδή τα κλειδιά που επιτρέπουν το ξεκλείδωμα και την εκκίνηση του αυτοκινήτου χωρίς να πατηθεί κάποιο κουμπί.

Για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιούν τον φούρνο μικροκυμάτων ως χώρο φύλαξης, υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές, όπως οι ειδικές θήκες RFID ή ακόμη και η χρήση αλουμινόχαρτου, που επίσης μπορεί να μπλοκάρει το σήμα του κλειδιού και να μειώσει τις πιθανότητες κλοπής.