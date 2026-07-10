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Στη λίστα των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση προστέθηκε ένας βάτραχος που έγινε viral λόγω της χαρακτηριστικής, τσιριχτής φωνής του. Τα βίντεο στα social media έγιναν τεράστια επιτυχία επειδή ο βάτραχος, όταν απειλείται, φουσκώνει σαν μπαλόνι και βγάζει αυτόν τον αστείο, υψηλόφωνο ήχο αντί για το κλασικό κρώξιμο.

Οι οικολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι η εξόρυξη διαμαντιών, το παράνομο εμπόριο και τα ενεργειακά έργα απειλούν το οικοσύσυστημα του «βατράχου της ερημικής βροχής» (desert rain frog), με τον πληθυσμό του που βρίσκεται στη Νότια Αφρική να αναμένεται να μειωθεί κατά 20% μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

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Για να αντιμετωπίσει την έντονη, ξηρή ζέστη, ο βάτραχος σκάβει λαγούμια στην υγρή άμμο και εύκολα γίνεται αντιληπτός λόγω της εμφάνισής του.

Viral squeaky frog now at risk of extinction https://t.co/tw1OitOaFE July 9, 2026

«Βάτραχοι με τόσο μοναδική εμφάνιση μπορεί να πέσουν θύματα της ίδιας τους της φήμης», δήλωσε ο Benjamin Tapley, υπεύθυνος για τα αμφίβια και τα ερπετά στη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου.

Δυστυχώς, η βιομηχανία εξόρυξης απειλεί τον βάτραχο και τον ιδιαίτερο βιότοπό του. Ζει σε αμμόλοφους πλάτους μόλις 10 χιλιομέτρων (6 μιλίων) και βγαίνει στην επιφάνεια μόνο για να τραφεί και να αναπνεύσει. Εξαρτάται απόλυτα από αυτό το συγκεκριμένο περιβάλλον, και γι’ αυτό δεν συναντάται πουθενά αλλού στη Γη.

«Αν ο βιότοπος αλλοιωθεί, δεν υπάρχει χώρος για αυτό το είδος να μετακινηθεί πιο πάνω ή πιο κάτω στην ακτή», δήλωσε ο Alex Lawrence, επιστήμονας της περιβαλλοντικής οργάνωσης Anura Africa. Παρόλα αυτά, ο ίδιος παραμένει αισιόδοξος: «Αν και τώρα κινδυνεύει με εξαφάνιση, απέχουμε ακόμα πολύ από το να χαθεί εντελώς».

Το πιο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι, μόλις ολοκληρωθούν οι εξορύξεις, ο βιότοπος θα αποκατασταθεί σε κατάσταση που να επιτρέπει στον βάτραχο να ζήσει ξανά εκεί, πρόσθεσε. «Επειδή είναι τόσο σπάνιοι, είναι συναρπαστικό όταν τελικά βρίσκεις έναν. Είναι απίστευτα χαριτωμένοι».