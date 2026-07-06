Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Neil, μια αρσενική φώκια-ελέφαντας βάρους ενός τόνου, έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα λόγω της ιδιαίτερης συμπεριφοράς του στην Τασμανία.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν πως οι κινήσεις του αποτελούν φυσιολογική εξάσκηση για τις μελλοντικές μονομαχίες του νεαρού ζώου με άλλες φώκιες.

Οι τοπικές Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από το άγριο θηλαστικό για την αποφυγή τραυματισμών και ενοχλήσεων.

Η υπερβολική ανθρώπινη παρέμβαση ενδέχεται να οδηγήσει σε απομάκρυνση του Neil από την περιοχή, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις των αρμόδιων φορέων.

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Ο πεντάχρονος Neil, μια αρσενική φώκια–ελέφαντας του νότου (Southern elephant seal), έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αγαπημένες «διαδικτυακές προσωπικότητες» της Αυστραλίας. Με βάρος που πλέον αγγίζει τον έναν τόνο, ο Neil επιστρέφει δύο φορές τον χρόνο στις ακτές της Τασμανίας, όπου γεννήθηκε το 2020, για να ξεκουραστεί και να αλλάξει το δέρμα και το τρίχωμά του, μια φυσική διαδικασία γνωστή ως moulting.

Η ιδιαίτερη συμπεριφορά του τον έκανε διάσημο στα social media. Βίντεο που τον δείχνουν να ρίχνει κολωνάκια, να ξαπλώνει στη μέση του δρόμου, να… ακουμπά πάνω σε αυτοκίνητα ή να γκρεμίζει φράχτες έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, ενώ ο Neil έχει αποκτήσει περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok. Οι ειδικοί εξηγούν ότι πρόκειται για φυσιολογική συμπεριφορά ενός νεαρού αρσενικού, το οποίο εξασκείται για τις μελλοντικές «μονομαχίες» με άλλες φώκιες.

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@neiltheseal316 When Neil is fully grown, his full-power adult voice will be incredibly loud the Decibel levels can blast between 80 to over 100 dB (that is as loud as a chainsaw or a concert!) His adult whinny will carry through the air for up to 1.5 kilometres 🦭 #neiltheseal video sent in by @⚡ JUSTIN ⚡ ♬ original sound – Neil the Seal 🦭

A 5-year-old elephant seal named Neil has become a social media hit, but officials in Australia are now urging fans to give Neil a little privacy. https://t.co/xWOov58SXU pic.twitter.com/1yfGIgSHbY — ABC News (@ABC) July 5, 2026

Ωστόσο, η τεράστια δημοσιότητά του έχει προκαλέσει ανησυχία στις αυστραλιανές Αρχές. Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Τασμανίας (NRE Tasmania) καλεί τους πολίτες να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων από τον Neil και 50 μέτρων αν συνοδεύονται από σκύλους. Παράλληλα, ζητά να μην τον ταΐζουν, να μην προσπαθούν να τον αγγίξουν ή να βγάλουν selfie μαζί του, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να τον στρεσάρει ή να προκαλέσει επικίνδυνες αντιδράσεις.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, παρά τη φιλική εικόνα του, ο Neil παραμένει ένα άγριο θαλάσσιο θηλαστικό βάρους περίπου ενός τόνου, ικανό να τραυματίσει σοβαρά κάποιον αν αισθανθεί ότι απειλείται. Μάλιστα, αξιωματούχοι τονίζουν ότι η υπερβολική ανθρώπινη παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην απομάκρυνσή του από την περιοχή ή σε πιο δραστικά μέτρα, γι’ αυτό και ζητούν από το κοινό να θαυμάζει τον διάσημο επισκέπτη… από ασφαλή απόσταση.