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Βίντεο από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, πληροφορήθηκε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αποχωρούσε προσωρινά από τις συνομιλίες έγινε viral στο διαδίκτυο, αναδεικνύοντας τις έντονες διπλωματικές διεργασίες που εκτυλίσσονταν εκείνη τη στιγμή στην Ελβετία.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επηρέασε τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν στην Ελβετία, οδηγώντας την ιρανική ομάδα σε προσωρινή αποχώρηση.

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Στο βίντεο, ο Σαρίφ φαίνεται να χαιρετά θερμά τον υπουργό Εξωτερικών του Iράν, Αμπάς Αραγτσί, με αγκαλιά, δείχνοντας να αναμένει θετική εξέλιξη. Ωστόσο, ο Ιρανός διπλωμάτης αρνήθηκε τη φωτογράφιση και τις εναρκτήριες δηλώσεις και αποχώρησε από την αίθουσα μαζί με την ομάδα του.

Εμφανώς αιφνιδιασμένος, ο Πακιστανός πρωθυπουργός έστειλε τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Μόχσιν Νάκβι, να συνοδεύσει την ιρανική αντιπροσωπεία, ενώ ο ίδιος συζήτησε το περιστατικό με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ.

🇵🇰🇮🇷 Pakistan's Prime Minister got the news mid-meeting that the Iranian delegation was walking out after Trump's latest threat and the look on his face says everything words cannot



Writer: Oliverpic.twitter.com/puJa12T40L https://t.co/2M9bRMRD0G — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 21, 2026

Στο ίδιο βίντεο, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς φαίνεται να παρακολουθεί όλη την εξέλιξη. Ο Μουνίρ και ο Σαρίφ εθεάθησαν αργότερα να τον ενημερώνουν για την κατάσταση με απολογητικό τρόπο. Βλέποντας το βίντεο, αρκετοί πολιτικοί αναλυτές επεσήμαναν ότι αντανακλούσε μήνες προσπαθειών του Πακιστάν να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι οποίες ακυρώθηκαν από μία μόνο απειλή του Τραμπ.