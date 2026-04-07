Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για άλλη μια φορά να καταστρέψει τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει την προθεσμία που εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (3:00 ώρα Ελλάδος) για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ.Σε συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ δήλωσε ότι όλο το Ιράν θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί» σε μια νύχτα «και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι αύριο το βράδυ», αναφερόμενος στην Τρίτη (ώρα ΗΠΑ). Χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, είπε, «κάθε γέφυρα στο Ιράν θα έχει καταστραφεί» μέσα σε τέσσερις ώρες και «κάθε σταθμός παραγωγής ενέργειας στο Ιράν θα τεθεί εκτός λειτουργίας, θα καίγεται, θα εκρήγνυται και δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά».

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απέρριψαν τη Δευτέρα την «αλαζονική ρητορική» του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα μπορούσε να καταστραφεί ολόκληρη σε μια νύχτα», τονίζοντας ότι οι απειλές των ΗΠΑ δεν έχουν την παραμικρή επίπτωση στις επιχειρήσεις τους και δεν μπορούν να καλύψουν την «ταπείνωση» της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

06:51 Ιράν κατά Τραμπ: «Παραληρηματικές» και «αλαζονικές» οι απειλές για καταστροφή μέσα σε μία νύχτα

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο CBS αναφέρει ότι «15 Αμερικανοί» τραυματίστηκαν σε ιρανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.Ανέφερε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία.

Το West Texas Intermediate να ξεπερνά τα 115 δολάρια – το υψηλότερο επίπεδο σε ένα μήνα – και το Brent να κυμαίνεται γύρω στα 111 δολάρια.

Το Ιράν υπέβαλε μια πρόταση 10 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, απαιτώντας μεταξύ άλλων: 1- Τέλος όλων των επιθέσεων. 2- Πλήρης άρση των κυρώσεων. 3- Παύση των ισραηλινών επιθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ). 4- Υποστήριξη της ανοικοδόμησης. 5- Ασφαλής ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ. 6- Εγγυήσεις κατά μελλοντικών επιθέσεων.

«Ακόμη κι αν κάποια συγκεκριμένη πολιτική υποδομή χαρακτηριζόταν στρατιωτικός στόχος, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα συνέχιζε να απαγορεύει κάθε επίθεση εναντίον της, αν αναμενόταν να προκαλέσει ως δευτερογενή συνέπεια υπέρμετρο κακό σε αμάχους», τόνισε ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, μιλώντας σε διαπιστευμένους συντάκτες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη χθες Δευτέρα. Πρόσθεσε πως «επείγει» τα μέρη «να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», καθώς «δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική στην επίλυση των διεθνών διενέξεων» πέρα από την «ειρηνική επίλυσή τους».

07:35 Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες καλεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην βομβαρδίσουν πολιτικές υποδομές του Ιράν μετά τις απειλές για στοχοποίηση ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων

Σε βιντεοκλήση κατά τη διάρκεια δελτίου ειδήσεων, ο Alireza Rahimi – ο οποίος αναγνωρίστηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση ως ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας και Εφήβων – κάλεσε «όλους τους νέους, αθλητές, καλλιτέχνες, φοιτητές και φοιτητές πανεπιστημίου και τους καθηγητές τους».

﻿ 07:45 Ιρανός αξιωματούχος καλεί τους νέους να σχηματίσουν «ανθρώπινες αλυσίδες» γύρω από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι το «πιο επιθετικό άτομο» στην κυβέρνησή του στο θέμα του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανική πηγή που μίλησε μαζί του, την οποία επικαλείται το Axios.«Ο πρόεδρος είναι ο πιο αιμοδιψής, σαν λυσσασμένο σκυλί», δήλωσε ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

07:59 Αμερικανική πηγή στο Axios για Τραμπ: «Ο πρόεδρος είναι ο πιο αιμοδιψής, σαν λυσσασμένο σκυλί»

Η γέφυρα King Fahd Causeway, βασικός οδικός άξονας μεταξύ των δύο χωρών, τέθηκε εκτός λειτουργίας, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία οχημάτων «ανεστάλη προληπτικά» λόγω απειλών για ιρανικά πλήγματα που στοχεύουν την ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας.Η γέφυρα μήκους 25 χιλιομέτρων αποτελεί τη μοναδική οδική σύνδεση του Μπαχρέιν — όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ — με την Αραβική Χερσόνησο, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποβάλλεται σε θεραπεία για σοβαρό ιατρικό πρόβλημα στην πόλη Κομ, δεν έχει τις αισθήσεις του και δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει, σύμφωνα με εκτίμηση υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται η εφημερίδα The Times. «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση και δεν μπορεί να εμπλακεί σε καμία απόφαση», αναφέρει διπλωματικό έγγραφο βασισμένο σε αμερικανο-ισραηλινές πληροφορίες, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στους συμμάχους τους στον Κόλπο.

«Εάν ο πρόεδρος δει ότι επιτυγχάνεται μια συμφωνία, πιθανότατα θα περιμένει. Αλλά μόνο αυτός και μόνο αυτός παίρνει αυτή την απόφαση», δήλωσε στο AΑνxios ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. Ένας αξιωματούχος της άμυνας δήλωσε ότι ήταν «σκεπτικιστές» για το αν θα υπάρξει παράταση αυτή τη φορά. Αυτή η αφήγηση βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι αξιωματούχους και πηγές με άμεση γνώση της συνεχιζόμενης διπλωματίας ή του τρόπου σκέψης του Τραμπ.

08:29 Axios: Αν ΗΠΑ-Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία ο Τραμπ μπορεί να μεταθέσει χρονικά το τελεσίγραφο

Το κανάλι Φαρσί του στρατού στο X ανέφερε: «Αγαπητοί πολίτες, για λόγους ασφαλείας σας, σας παρακαλούμε από αυτή τη στιγμή έως τις 21:00 ώρα Ιράν, να απέχετε από τη χρήση και τα ταξίδια με τρένο σε όλο το Ιράν. Η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

08:31 Οι IDF προειδοποιούν τους Ιρανούς να μην χρησιμοποιούν τρένα: Κινδυνεύει η ζωή σας

08:40 Βίντεο στο οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί το χτύπημα στο πετροχημικό εργοστάσιο στη Σαουδική Αραβία

Ο Ιρανός πρέσβης στο Πακιστάν τόνισε ότι οι προσπάθειες της χώρας να συμβάλει στην τερματισμό της σύγκρουσης βρίσκονται πλέον σε κρίσιμη και ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση. Ο Ρεζά Αμιρί Μογκαντάμ υπογράμμισε τον θετικό και παραγωγικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων που προωθεί το Ισλαμαμπάντ.

Εν μέσω ιαχών διαμαρτυρίας πραγματοποίησε την ομιλία του στον ΟΗΕ ο πρεσβευτής των ΗΠΑ όταν έκανε αναφορά στην ειρηνευτική δράση του Ντόναλντ Τραμπ, στον πόλεμο με τον Ιράν. Το σχετικό βίντεο ανήρτησε ο ιρανικός ιστότοπος Tehran Times.

09:03 Aποδοκιμάστηκε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Βαλτς όταν μίλησε για «ειρηνευτική δράση του Τραμπ»

09:10 Σε εξέλιξη πυραυλική επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ

Πλάνα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ να φλέγεται στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, μετά από αναφορές για «ισραηλινές» επιδρομές.

09:13 Η Σαουδική Αραβία κατέρριψε 18 drones και 7 βαλλιστικούς πυραύλους μέσα σε λίγες ώρες

Δορυφορικές εικόνες της NASA FIRMS έχουν εντοπίσει αρκετές πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου της ADNOC στο Χαμπσάν των ΗΑΕ.

09:25 Δορυφορικές εικόνες της NASA δείχνουν τις φωτιές που ξέσπασαν σε εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Μπαχρέιν

Οι διαπραγματευτές εμφανίζονται απαισιόδοξοι ότι το Ιράν θα υποχωρήσει για να ικανοποιήσει το αίτημα του προέδρου Τραμπ να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ πριν από την προθεσμία της Τρίτης το βράδυ. Κάτι που θα ανοίξει τον δρόμο στις ΗΠΑ προκειμένου να στοχεύσουν ιρανικές γέφυρες και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, σε νέα κλιμάκωση του πολέμου, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έθεσε δύο φορές προθεσμία για συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ότι θα βομβαρδίσει τη χώρα αν οι ηγέτες της δεν συμμορφώνονταν και στη συνέχεια προχώρησε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η 98η Μεραρχία, μονάδα αλεξιπτωτιστών και κομάντος, ξεκίνησε «στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις σε επιπλέον στόχους στο νότιο Λίβανο», όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. Πέντε μεραρχίες συμμετέχουν πλέον στη χερσαία επίθεση κατά της Χεζμπολάχ: η 146η και η 162η έχουν προωθηθεί στο δυτικό τμήμα, ενώ η 91η και η 36η έχουν πραγματοποιήσει επιδρομές στο ανατολικό τμήμα. Επιπλέον, η 210η «Bashan» Περιφερειακή Μεραρχία των IDF είναι σταθμευμένη στην περιοχή του Ορους Ντοβ και έχει διεξάγει αρκετές επιδρομές στην λιβανέζικη πλευρά του βουνού.

Ζημιές προκλήθηκαν στο κεντρικό Ισραήλ από πυρομαχικά διασποράς από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.Οι δυνάμεις διάσωσης επιχειρούν στα σημεία των προσκρούσεων των βομβίδων στο Ρος Χαγίν, το Ραμάτ Χασαρόν και άλλες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ.

Η εφημερίδα Jerusalem Post, επικαλούμενη πηγή κοντά στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, αποκάλυψε ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών παρέδωσαν στο Ιράν μια αναλυτική λίστα με 55 ζωτικής σημασίας στόχους ενεργειακών υποδομών εντός του Ισραήλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο φωτίζει την εμβάθυνση της στρατιωτικής και πληροφοριακής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, οι πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν επιτρέπουν στο Ιράν να πραγματοποιήσει ακριβή πυραυλικά πλήγματα στο ισραηλινό ενεργειακό δίκτυο.

10:06 Τουλάχιστον 15 νεκροί σε νυχτερινές επιθέσεις στο Ιράν 10:03 Βίντεο των IDF από χτύπημα σε τζαμί στον νότιο Λίβανο και την εξουδετέρωση τρομοκράτη της Χεζμπολάχ

Την Τρίτη το πρωί, περίπου το 18% των βενζινάδικων στη Γαλλία αντιμετώπιζαν έλλειψη κάποιου τύπου καυσίμου, δήλωσε η υφυπουργός Ενέργειας της χώρας, Μοντ Μπρεζόν. Η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία TotalEnergies έχει θέσει ανώτατο όριο στις τιμές λιανικής στη Γαλλία, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα εφοδιασμού σε ορισμένα πρατήρια, όπως ανέφερε η υπουργός σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι BFM TV.Σημείωσε ότι δεν υπάρχει γενικό πρόβλημα εφοδιασμού, αλλά μόνο προβλήματα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω μεταβολών στη ζήτηση.

Ένας απόστρατος Αμερικανός στρατηγός ισχυρίζεται ότι αρκετοί στρατιωτικοί διοικητές ετοιμάζονται να παρακούσουν τις εντολές του Ντόναλντ Τραμπ για καταστροφή της πολιτικής υποδομής του Ιράν (γέφυρες, σταθμοί παραγωγής ενέργειας), αναφέρει το Express. Οι διοικητές πιστεύουν ότι οι εντολές είναι παράνομες, δήλωσε ο Μαρκ Χέρτλινγκ στο podcast Deadline: White House τη Δευτέρα (6/4) το βράδυ. «Είστε πιστοί στο Σύνταγμα πρώτα απ’ όλα. Είστε επίσης πιστοί στους ανωτέρους σας εάν δίνουν… νόμιμες εντολές. Εάν αρχίσουν να δίνουν παράνομες εντολές, βρίσκετε έναν τρόπο να τους απωθήσετε και να βεβαιωθείτε ότι προσαρμόζουν την προσέγγισή τους. Αλλά είστε επίσης πιστοί στους στρατιώτες που βρίσκονται υπό τη διοίκησή σας», εξήγησε ο απόστρατος στρατηγός.

12:23 ΗΠΑ – Πρώην στρατηγός: Διοικητές ετοιμάζονται να παρακούσουν ως «παράνομες» τις εντολές Τραμπ για καταστροφή της πολιτικής υποδομής του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως το βράδυ της Δευτέρας βομβάρδισε άλλη μια πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν, αναφέροντας ότι επρόκειτο για «μία από τις λίγες εναπομείνασες εγκαταστάσεις» που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υλικών για βαλλιστικούς πυραύλους. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν τονίσει ότι οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το Πετροχημικό Συγκρότημα Μαρβντάστ, κοντά στο Σιράζ, λίγες ώρες αφότου η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε τη μεγαλύτερη πετροχημική εγκατάσταση του Ιράν στην Ασαλούγιε.

«Ο κόσμος δεν έχει βιώσει ποτέ διακοπή στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα τέτοιας κλίμακας», τόνισε σε συνέντευξη του στην Le Figaro o Φατίχ Μπιρόλ τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η Ιαπωνία, η Αυστραλία και άλλες, θα πληγούν, αλλά οι χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι αναπτυσσόμενες, οι οποίες θα υποστούν τις συνέπειες των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, των αυξημένων τιμών τροφίμων και μιας γενικής επιτάχυνσης του πληθωρισμού.

10:46 Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο σοβαρή από αυτές των 1973, 1979 και 2002 μαζί, λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

10:56 Άνοιξε μετά από λίγες ώρες που είχε μείνει κλειστή η γέφυρα που συνδέσει το Μπαχρέιν με τη Σαουδική Αραβία

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην Τεχεράνη, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της πόλης, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Το πρακτορείο Mehr και η Fars ανέφεραν πως οι ήχοι των εκρήξεων ακούστηκαν επίσης σε διάφορες περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας και στη γειτονική πόλη Καράτζ.

Πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στην επαρχία Αλμπόρζ του Ιράν προκάλεσε τον θάνατο 18 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 24, σύμφωνα με το Fars News.

«Πάνω από 14 εκατομμύρια περήφανοι Ιρανοί έχουν, μέχρι στιγμής, δηλώσει την ετοιμότητά τους να θυσιάσουν τη ζωή τους για την υπεράσπιση του Ιράν. Κι εγώ θυσίαζα, θυσιάζω και θα συνεχίσω να θυσιάζω τη ζωή μου για το Ιράν».

11:39 Πεζεσκιάν: «Θυσίαζα, θυσιάζω και θα συνεχίσω να θυσιάζω τη ζωή μου για το Ιράν

Το Ισραήλ ενέκρινε μια ενημερωμένη λίστα ενεργειακών και υποδομικών στόχων στο Ιράν και αναμένει την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να προχωρήσει.

Σήμερα το απόγευμα η κυβέρνηση συγκαλεί στο κεντρικό επιχειρησιακό στρατηγείο στο Northwood, συνάντηση στρατιωτικών ηγετών από περισσότερες από 40 χώρες, σε επίπεδο ανώτερων αξιωματικών. Η σύσκεψη, υπό βρετανικό συντονισμό, αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης διπλωματικής πρωτοβουλίας για το Στενό του Ορμούζ και επικεντρώνεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης, μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Οισυζητήσεις θα κινηθούν σε τεχνικό επίπεδο, με έμφαση σε σχήματα συνοδείας πλοίων, συντονισμό δυνάμεων και προστασία κρίσιμων ενεργειακών ροών.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν ακόμη μία γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γέφυρα χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για τη μεταφορά μαχητών και όπλων στον νότιο Λίβανο. Πρόκειται για την έβδομη γέφυρα που πλήττεται από τον ισραηλινό στρατό εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων.

Το Ιράν κατήγγειλε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν 17 πολιτικούς στόχους το πρωί, με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις αυτές ως εγκλήματα πολέμου. Σε ανακοίνωσή της στο X, η οργάνωση υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για επιθέσεις εναντίον άοπλων αμάχων, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν προτάσεις προς το Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης, οι οποίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στις διαπραγματεύσεις αντί του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Fars επικαλούμενο πηγή στην Τεχεράνη.

12:20 Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars: Η Ουάσινγκτον αντικατέστησε τον Γουίτκοφ με τον Βανς για «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις» με την Τεχεράνη

12 :33 Τεχεράνη: Xτυπήθηκε το το αρχηγείο της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης στο Σαχράκ

Ο πρέσβης του Ιράν στο Κουβέιτ, Μοχάμεντ Τουτουντζί, κάλεσε τις χώρες του Κόλπου να παρέμβουν, καθώς λήγει το τελεσίγραφο που έχει θέσει ο Τραμπ και απειλείλ με επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές. Κάλεσε τις περιφερειακές δυνάμεις να αξιοποιήσουν την επιρροή τους, ενώ προειδοποίησε για τις καταστροφικές συνέπειες περαιτέρω κλιμάκωσης. «Ελπίζουμε ότι οι χώρες της περιοχής θα χρησιμοποιήσουν όλες τις διπλωματικές και πολιτικές τους δυνατότητες για να αποτρέψουν μια τέτοια τραγωδία στην περιοχή».

12:45 Πρέσβης του Ιράν στο Κουβέιτ κάνει έκκλησή για διπλωματία και αποτροπή μιας τραγωδίας

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε πριν λίγο κοντά στο ισραηλινό προξενείο και σε σημείο που στεγάζονται πολλές τράπεζες στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκίας. Τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγω για έναν νεκρό δράστη και δύο ακόμη που ακινητοποιήθηκαν αλλά και για δυο τραυματίες αστυνομικούς. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για «τρομοκράτες» που σχετίζονται με οργάνωση η οποία «εκμετραλλεύεται την θρησκειά». Σε βίντεο εμφανίζεται αστυνομικός να βγάζει όπλο, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί, ενώ εμφανίζεται επίσης ένας αιμόφυρτος. Στην περιοχή γύρω από το ισραηλινό προξενείο υπάρχει πάντα έντονη αστυνομική παρουσία. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν οπλισμένους αστυνομικούς να περιπολούν στην περιοχή μετά τους πυροβολισμούς.

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε χτύπημα στα ύδατα νότια του νησιού Κις στο Ιράν, σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).Το νησί Κις είναι τουριστικό θέρετρο, ανοιχτά των νότιων ακτών του Ιράν.Το περιστατικό προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του πλοίου πάνω από την επιφάνεια του νερού, ανέφερε η UKMTO, προσθέτοντας ότι «το πλήρωμα είναι ασφαλές και καταμετρημένο».

Οι αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στην Τεχεράνη «κατέστρεψαν ολοσχερώς» μία από τις συναγωγές της πόλης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για την συναγωγή Rafi Nia,ένα από τα πιο σημαντικά μέρη για τους Εβραίους στο Ιράν, στη βορειοανατολική πλευρά της Τεχεράνης.

13:34 Ακυρώσεις τρένων στη δεύτερη πόλη του Ιράν μετά από προειδοποίηση από το Ισραήλ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης

13:43 Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ, τον κύριο ενεργειακό κόμβο του Ιράν που έχει πολλάκις αναφερθεί ως πιθανός στόχος των ΗΠΑ

Η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν εξέδωσε σκληρή προειδοποίηση προς τις γειτονικές χώρες, δηλώνοντας ότι «η περίοδος περιορισμού τελείωσε» και ότι η Τεχεράνη είναι πλέον έτοιμη να στοχεύσει υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Φρουρά απείλησε επίσης ότι ενδέχεται να διακόψει τις περιφερειακές προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου «για χρόνια», εάν συνεχιστούν οι ενέργειες που θεωρεί εχθρικές προς τα ιρανικά συμφέροντα.

13:56 Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετροχημικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας ως αντίποινα για τις επιθέσεις στο Σιράζ Οι Φρουροί ανέφεραν ότι έπληξαν αμερικανικές εταιρείες στο Τζουμπάιλ με πυραύλους και drones, μεταξύ των οποίων οι Sadra, ExxonMobil και Dark Chemical. Επίσης, τόνισαν ότι έπληξαν ένα πετροχημικό συγκρότημα στο Τζουάιμα που ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Shourdan Phillips με πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς και drones.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης μια ακόμη «εκτεταμένη» σειρά αεροπορικών επιθέσεων σε διάφορες περιοχές του Ιράν, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι οι επιθέσεις έπληξαν δεκάδες εγκαταστάσεις υποδομών του ιρανικού καθεστώτος, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα.

14.11 Ολοκληρώσαμε «εκτεταμένη» σειρά αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν με στόχο εγκαταστάσεις του καθεστώτος, λέει ο ισραηλινός στρατός

Ο Στρατός του Ιράν ανακοίνωσε, μέσω του πρακτορείου Fars , ότι επιτέθηκε με drone σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πηγή πετροχημικού καυσίμου στο νότιο Ισραήλ, κοντά στη Ντιμόνα , σε Κέντρο Επισκευών και Συντήρησης του Ναυτικού των ΗΠΑ στο Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι , καθώς και σε συστήματα ραντάρ και κτίρια στέγασης για τις αμερικανικές δυνάμεις στην αεροπορική βάση Ahmed Al-Jaber στο Κουβέιτ . Όπως αναφέρουν οι Ιρανοί, η βιομηχανική περιοχή της Ντιμόνα «είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην οικονομία και την ασφάλεια του σιωνιστικού καθεστώτος και εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο χημικό συγκρότημα του καθεστώτος στην έρημο Νεγκέβ. Η μονάδα παραγωγής ενέργειας και η πηγή αποθήκευσης καυσίμων για την πετροχημική βιομηχανία βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή και τα χημικά της χρησιμοποιούνται για ορισμένους στρατιωτικούς σκοπούς από το σιωνιστικό καθεστώς».

14.35 Οι Ιρανοί γνωστοποιήσαν πως επιτέθηκαν με drone σε μονάδα παραγωγής ενέργειας και πετροχημικό εργοστάσιο στη Ντιμόνα

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων από και προς την πόλη Μασχάντ, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της χώρας στο βορειοανατολικό Ιράν, έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού.

«Εδώ και λίγα λεπτά, μία από τις γέφυρες έξω από την πόλη Κομ, στο δυτικό τμήμα της επαρχίας, δέχθηκε επίθεση από βλήματα των αμερικανών και σιωνιστών εχθρών», δήλωσε ο αντικυβερνήτης Μορτεζά Χεϊντάρι.

Αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έπληξαν σήμερα γέφυρα κοντά στην ιρανική πόλη Κομ νότια της Τεχεράνης, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν επικαλούμενη τον αντικυβερνήτη της επαρχίας. Την ίδια ώρα υπάρχουν και αναφορές για νεκρούς από ξένα μέσα ενημέρωσης.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην τον ξαναγυρίσουν ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά μάλλον θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και πολύπλοκη ιστορία του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!», έγραψε στο Truth Social.

Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ, τον βασικό εξαγωγικό κόμβο για το πετρέλαιο του Ιράν, ανακοινώνει το πρωί της Τρίτης (ώρα ανατολική ακτής ΗΠΑ) αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ιρανός αξιωματούχος δηλώνει στο Reuters: «Αυτό που θέλουν οι ΗΠΑ είναι να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ. Το Ιράν δεν θα το ανοίξει με αντάλλαγμα κούφιες υποσχέσεις. Αν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο, οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν και το θαλάσσιο πέρασμα Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ. Αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας του Ιράν, τότε ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι»

Νετανιάχου: Σήμερα επιτεθήκαμε σε σιδηροδρομικά δίκτυα και γέφυρες που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν 8 γέφυρες στο Ιράν την Τρίτη 7 Απριλίου.

Το Ιράν διέκοψε τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ, ανακοινώνοντας στο Πακιστάν ότι δεν θα συμμετάσχει πλέον στις συνομιλίες

Το σχέδιο ψηφίσματος είχε κατατεθεί μετά απο στενό συντονισμό των κρατών-μελών του Συμβουλίου των Κρατών του Πεσικού Κόλπου (GCC – Kουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, ΗΑΕ, Σ. Αραβία) και της Ιορδανίας.

Το ψήφισμα απαιτούσε από το Iράν να παύσει άμεσα κάθε επίθεση κατά εμπορικών πλοίων και κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης της διέλευσης ή της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά, ενώ παράλληλα ζητούσε να τερματιστούν οι επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων υδάτινων υποδομών, μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν.

Το εμιράτο είχε προτείνει ένα σχέδιο απόφασης με το οποίο ο ΟΗΕ θα έδινε ξεκάθαρη εντολή σε όποια χώρα το επιθυμεί να χρησιμοποιήσει βία για να εγγυηθεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά.

Η Κίνα και η Ρωσία άσκησαν βέτο στο ψήφισμα που είχε καταθέσει το Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

18:55 ΟΗΕ: Η Κίνα και η Ρωσία άσκησαν βέτο στο σχέδιο απόφασης του Μπαχρέιν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ

Απαντώντας σε αυτή την ανάρτηση ο Λευκός Οίκος έγραψε στη δική του: «Τίποτα από όσα λέει ο αντιπρόεδρος εδώ “δεν υποδηλώνει” κάτι τέτοιο, βλάκες».

«Ο Τζέι Ντι Βανς συνεχίζει και επιτείνει την απειλή του Τραμπ ότι “ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε”, και υπονοεί ότι ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε μια ανάρτηση ενός λογαριασμού που σχετίζεται με την πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις (@HQNewsNow).

19:17 Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν Ο Λευκός Οίκος, διέψευσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν.

Το σχόλιο αυτό ήταν η απάντηση σε δύο διαφορετικές ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί στον Λευκό Οίκο, από τον οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο ζήτησε αφενός να διευκρινιστεί εάν ο Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στο Ιράν και, αφετέρου, εάν ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τις ΗΠΑ.

«Το ιρανικό καθεστώς έχει διορία μέχρι τις 20.00, ώρα Ουάσινγκτον, για να αδράξει την ευκαιρία και να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ. Μόνο ο πρόεδρος (Τραμπ) γνωρίζει πού βρισκόμαστε και τι θα κάνει», είπε η εκπρόσωπος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μόνος» που γνωρίζει «τι θα κάνει» στο Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ λίγες ώρες προτού λήξει το τελεσίγραφο της Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη.

19:18 “Μόνο ο Τραμπ” ξέρει τι θα κάνει στο Ιράν, δηλώνει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί, καθώς κάποια μέλη οικογενειών παραμένουν κάτω από συντρίμμια.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα όταν ρουκέτες, που εκτοξεύτηκαν από την κατεύθυνση του Κουβέιτ, έπληξαν ένα σπίτι στο Χορ αλ Ζουμπέιρ κοντά στη Βασόρα, δήλωσαν σήμερα στο Reuters αξιωματούχοι ασφαλείας και υγείας.

19:20 Ιράκ: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από το Κουβέιτ και έπληξαν σπίτι κοντά στη Βασόρα του Ιράκ

«Σε στρατηγικό επίπεδο, πλησιάζουμε σε ένα σταυροδρόμι στην κοινή εκστρατεία εναντίον του Ιράν» είπε ο στρατηγός Ζαμίρ, σύμφωνα με ένα στρατιωτικό ανακοινωθέν. «Μέχρι τώρα, επιτύχαμε σημαντικά κέρδη, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τους στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή της επιχείρησης (και) θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και να εντείνουμε τη ζημιά που προκαλούμε στο καθεστώς», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός θα εντείνει τη στρατιωτική πίεση στο Ιράν και «θα εντείνει τις ζημιές που προκαλεί στο καθεστώς» της Τεχεράνης, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, διανύει την 39η ημέρα του.

19:21 Ισραήλ: “Πλησιάζουμε σε σταυροδρόμι” στην εκστρατεία εναντίον του Ιράν, δηλώνει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού

«Ένα έθνος που έχει απόλυτη πίστη στην ορθότητα της πορείας του οφείλει να αξιοποιήσει όλες τις ικανότητες και τις δυνατότητές του για να διαφυλάξει τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντά του».

«Η δύναμη του πολιτισμού, της λογικής και της πίστης ενός «πολιτισμένου» έθνους στον δίκαιο σκοπό του αναμφίβολα θα υπερισχύσει της λογικής της ωμής βίας», έγραψε ο Μπαγκάεϊ σε μια ανάρτηση στο X.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Eσμαεϊλ Μπαγκάεϊ, εξέδωσε αυτό που φαίνεται να είναι ένα προκλητικό μήνυμα σε απάντηση στις απειλές του Τραμπ.

19:22 Η Τεχεράνη λέει ότι η «ωμή βία» δεν θα επικρατήσει

Αναφέρει ότι «όλα τα σκάφη που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή πλέουν στη θαλάσσια περιοχή που σημειώνεται στον χάρτη πρέπει να πλεύσουν αμέσως βόρεια της περιοχής της Τύρου».

«Η δραστηριότητα της Χεζμπολάχ θέτει σε κίνδυνο τα σκάφη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τύρου και Ρας Νακούρα, γεγονός που υποχρεώνει τον IDF να αναλάβει δράση εναντίον της στον θαλάσσιο χώρο», δηλώνει ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Avichay Adraee.

Ο ισραηλινός στρατός καλεί τα σκάφη στα ανοικτά των ακτών του νότιου Λιβάνου να πλεύσουν βόρεια προς την Τύρο.

19:33 Ο ισραηλινός στρατός καλεί τα σκάφη στα ανοικτά των ακτών του νότιου Λιβάνου να πλεύσουν βόρεια εν μέσω δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ στην περιοχή

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον δεν τηρηθεί η προθεσμία που έχει τεθεί για τις 20:00 την Τρίτη (03:00 της Τετάρτης στην Ελλάδα). Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο τηλεφωνικής συνέντευξης του προέδρου των ΗΠΑ στο Fox News και στον δημοσιογράφο Μπρετ Μπέιερ, με τον Τραμπ να τονίζει ότι «η ώρα των 20:00 ισχύει». Ο Μπέιερ περιέγραψε ότι, κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ρώτησε τον πρόεδρο ποιες είναι οι πιθανότητες να υπάρξει τελικά συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, με τον Τραμπ να αποφεύγει να δώσει εκτίμηση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει σε ισχύ. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι εάν η διαδικασία οδηγηθεί στο συγκεκριμένο σημείο, θα υπάρξει επίθεση όπως δεν έχουν ξαναδεί, σημειώνοντας παράλληλα ότι ενδεχόμενη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις εντός της ημέρας θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την εξέλιξη των σχεδίων. Όπως ανέφερε, μέχρι εκείνη τη στιγμή οι προετοιμασίες συνεχίζονται κανονικά.

19:35 Τραμπ στο Fox: Δεν κάνουμε πίσω από το τελεσίγραφο στο Ιράν, αλλά αν υπάρξει πρόοδος θα αλλάξουν τα σχέδια

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Al-Monitor, που ασχολείται με την επικαιρότητα στη Μέση Ανατολή, η Κίτλεσον είναι Αμερικανίδα δημοσιογράφος με έδρα της Ρώμη, έχει καλύψει πολλούς πολέμους στην περιοχή και συνεργαζόταν με αυτό το μέσο.

Την ημέρα της απαγωγής της Σέλι Κίτλεσον, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ιρακινές αρχές συνέλαβαν «ένα άτομο που σχετίζεται με την πολιτοφυλακή Καταέμπ Χεζμπολάχ».

«Αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε την κατηγορουμένη Αμερικανίδα Σέλι Κίτλεσον, υπό τον όρο ότι θα φύγει αμέσως από τη χώρα» ανέφερε σε μια λακωνική ανακοίνωση o Άμπου Μουτζάχιντ αλ Άσαφ, ένα στέλεχος της οργάνωσης που στηρίζεται από την Τεχεράνη.

Η φιλοϊρανική οργάνωση Καταέμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απελευθερώσει την απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφο Σέλι Κίτλεσον, η οποία ωστόσο θα πρέπει «να φύγει αμέσως από τη χώρα».

19:59 Ιράκ: Η οργάνωση Καταέμπ Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, θα απελευθερώσει την απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφο Σέλι Κίτλεσον

Οι υγειονομικές Αρχές στην πόλη Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, διένειμαν 180.000 χάπια ιωδίου στους κατοίκους στο πλαίσιο σχεδίου ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων. Τα χάπια προστατεύουν τον πληθυσμό από την απορρόφηση ραδιενεργού ιωδίου, ένα συνηθισμένο προϊόν μιας έκρηξης και διαρροής από πυρηνικό εργοστάσιο, το οποίο συγκεντρώνεται στον θυρεοειδή. Η διανομή ξεκίνησε πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών πέρυσι το καλοκαίρι. Προτεραιότητα δόθηκε στις περιοχές γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, προτού επεκταθεί ώστε να καλύψει ολόκληρη την πόλη. Συνιστάται στους κατοίκους να λαμβάνουν τα δισκία από 24 ώρες πριν έως και τέσσερις ώρες μετά από πιθανή έκθεση, με ένα δισκίο ανά άτομο, αν και η δοσολογία ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία.

20:49 Χάπια ιωδίου μοίρασαν οι Αρχές του Ιράν σε όσους ζουν κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε τους πολίτες της χώρας να παραμείνουν στα σπίτια τους μεταξύ 12:00 π.μ. και 6:00 π.μ. ως «προληπτικό μέτρο».

21:20 Το Κουβέιτ καλεί τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «προληπτικό μέτρο»

Ο στόχος, ανέφερε, πρέπει να παραμείνει «η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με προοπτική ειρηνικής διευθέτησης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών παραμένει ύψιστης σημασίας», τόσο για τη γενικότερη σύγκρουση, όσο και για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καλώντας όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», να αποτρέψουν «περαιτέρω βία» και να εργαστούν επειγόντως για την επαναλειτουργία «αξιόπιστων διαύλων διαλόγου».

«Όλα τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», επισημαίνοντας ότι η UNCLOS «δικαίως αναγνωρίζεται ως το σύνταγμα των θαλασσών και κωδικοποιεί εθιμικό διεθνές δίκαιο δεσμευτικό για όλα τα κράτη».

Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε ότι η ελληνική ψήφος υπέρ του σχεδίου είχε στόχο «να ενθαρρύνει τον συντονισμό αμυντικού χαρακτήρα προσπαθειών για τη διασφάλιση ασφαλούς και ανεμπόδιστης θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ» και «να συμβάλει στη σταθερότητα των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα παραμένει «σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει «επανειλημμένα καταδικάσει τις παράνομες και απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν κατά των χωρών της περιοχής του Κόλπου και αλλού», σημειώνοντας ότι «οποιεσδήποτε ενέργειες του Ιράν που θέτουν σε κίνδυνο την ανεμπόδιστη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Όπως ανέφερε, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε διατάραξη της ομαλής λειτουργίας τους έχει «άμεσες και εκτεταμένες συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια». Τόνισε ότι «η ελευθερία ναυσιπλοΐας συνιστά δημόσιο αγαθό».

Ευχαρίστησε το Μπαχρέιν για τις «ακούραστες προσπάθειες» κατά την επεξεργασία του κειμένου, εκφράζοντας παράλληλα λύπη διότι «η υιοθέτησή του δεν κατέστη δυνατή σήμερα».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη Α. Μπάλτα δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η Ελλάδα υπερψήφισε το σχέδιο Απόφασης του Μπαχρέιν «επαναλαμβάνοντας την ισχυρή αλληλεγγύη της προς τις χώρες του Κόλπου» και «επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διαφύλαξης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ».

21:35 Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ ο Βανς σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν πάρει κάποιο χρόνο και υπάρχουν καθυστερήσεις στην επικοινωνία, πρόσθεσε ότι «είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να λάβουμε μια απάντηση, είτε είναι θετική είτε αρνητική», μέχρι την προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ.

«Ο πρόεδρος δεν θέλει να το κάνει αυτό. Ούτε εγώ θέλω να το κάνω. Γι’ αυτό και διαπραγματευόμαστε τόσο επιθετικά, αλλά, ουσιαστικά, η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ιρανών» , είπε.

Στη Βουδαπέστη βρέθηκε για να υποστηρίξει τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης αυτή την Κυριακή, 12 Απριλίου.

21:37 Βανς: Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν Ο πρόεδρος Τραμπ αναγνωρίζει ότι, αν οι Ιρανοί θέλουν να προκαλέσουν ορισμένο πόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν πολύ, πολύ μεγαλύτερο πόνο, είπε μεταξύ άλλων από την Ουγγαρία ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

“Σύμφωνα με την ταξιδιωτική οδηγία για τη Σαουδική Αραβία, ενθαρρύνουμε του Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν το ταξίδι τους προς τη χώρα αυτή, και λόγω της παρούσας κατάστασης ασφαλείας, συνιστούμε να επανεξετάσουν τη συμμετοχή στο Χατζ φέτος”.

Η ανακοίνωση εκδίδεται την 39η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε με την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέστησαν σήμερα στους πολίτες τους που θέλουν να κάνουν φέτος το Χατζ, το ετήσιο προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκκα, να “επανεξετάσουν” το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία λόγω του “κινδύνου ασφαλείας”, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ.

21:57 Η Ουάσινγκτον συμβουλεύει τους Αμερικανούς που θέλουν να κάνουν το Χατζ να επανεξετάσουν το ταξίδι τους στη Σαουδική Αραβία

Ο Ιουδαϊσμός είναι μία από τις επίσημες θρησκείες στο Ιράν, όπου ζει μια μικρή εβραϊκή κοινότητα που εκτιμάται σε μερικές χιλιάδες μέλη, έναντι περίπου 100.000 που αριθμούσε κατά την ανακήρυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979 καθώς μεγάλο μέρος της διέφυγε από τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης όπως το πρακτορείο ειδήσεων Mehr και η εφημερίδα Shargh έκαναν λόγο κατά τη διάρκεια της ημέρας για “ολοσχερή καταστροφή” της συναγωγής Ράφι-Νίγια, που βρίσκεται κοντά στην πλατεία της Παλαιστίνης, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, μετά τους βομβαρδισμούς στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο ισραηλινός στρατός “λυπάται πολύ για τις παράπλευρες απώλειες που προκλήθηκαν στη συναγωγή και υπογραμμίζει ότι το πλήγμα σκόπευε έναν σημαντικό στρατιωτικό στόχο στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων του καθεστώτος, και όχι έναν χώρο λατρείας”, πρόσθεσε.

“Τα αποτελέσματα του πλήγματος αυτού εξετάζονται”, δήλωσε ο εκπρόσωπος και διαβεβαίωσε ότι μέτρα “είχαν ληφθεί για να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους αμάχους” αναφέροντας “τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας και την εναέρια επιτήρηση”.

“Τη χθεσινή νύχτα, ο Τσαχάλ χτύπησε έναν ανώτερο διοικητή στις τάξεις της ‘Χάταμ αλ Ανμπίγια’, της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε μια συναγωγή της Τεχεράνης από αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας που είχε στόχο, όπως δήλωσε, έναν “υψηλόβαθμο Ιρανό στρατιωτικό διοικητή”.

21:58 Ισραήλ: Τη “λύπη” του για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε συναγωγή της Τεχεράνης εκφράζει ο στρατός, που δηλώνει ότι στόχευε έναν “υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή” του Ιράν

«Ο Τραμπ πιστεύει ότι με αυτές τις απειλές, το στενό θα ανοίξει και η τιμή του πετρελαίου θα πέσει! Δεν γνωρίζει ότι αν υλοποιήσει την απειλή του, θα πρέπει να περιμένει να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου τα 200 δολάρια τις επόμενες ημέρες».

Προσθέτει ότι «έχουμε ετοιμάσει καλές εκπλήξεις για την πιθανή τρέλα του Τραμπ· μία από αυτές είναι η προσθήκη των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco, των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Yanbu και του αγωγού της Fujairah στους στόχους του Ιράν, και σε περίπτωση εγκλήματος του Τραμπ, το Ιράν δεν θα διστάσει να επιβάλει βαρύ κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους.»

Σε ανάρτηση στο Telegram επισημαίνει ότι «οι απειλές του Τραμπ οφείλονται περισσότερο στην απελπισία και την αδυναμία του και στην εξουσία του Ιράν στην περιοχή παρά στην πρωτοβουλία και τη δύναμή του».

22:10 Ιράν: Αν υλοποιήσει ο Τραμπ στις απειλές, θα βάλουμε στο στόχαστρο την Aramco, το πετρέλαιο θα φτάσει τα $200 «Αν ο Τραμπ θέλει να πέφτει από τη μία τρύπα στην άλλη με την τρέλα του, του έχουμε ετοιμάσει μια μαύρη τρύπα από την οποία θα είναι αδύνατο να βγει», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο στρατιωτική πηγή

«Προφανώς ελπίζω να μην προχωρήσει στις απειλές του, οι οποίες θα ωθήσουν την περιοχή, αλλά και τον κόσμο, σε μια νέα κλιμάκωση που θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη», πρόσθεσε.

«Δεν εξαφανίζεις έναν πολιτισμό… Αυτό το τελεσίγραφο δεν είναι το πρώτο που έχει θέσει ο Πρόεδρος Τραμπ από την έναρξη του πολέμου», δήλωσε ο Μπαρό στο τηλεοπτικό κανάλι France 2.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε την Τρίτη ότι ελπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει στις τελευταίες απειλές του κατά του Ιράν.

22:25 Η Γαλλία προέτρεψε τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στην απειλή τους να «εξαφανίσουν ολόκληρο τον πολιτισμό» του Ιράν

«Καλούμε επίσης όλα τα εμπόλεμα μέρη να τηρήσουν κατάπαυση του πυρός παντού για δύο εβδομάδες, ώστε να επιτρέψουν στη διπλωματία να επιτύχει την οριστική λήξη του πολέμου, προς όφελος της μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.»

«Για να επιτραπεί στη διπλωματία να ακολουθήσει την πορεία της, ζητώ θερμά από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες. Το Πακιστάν, με απόλυτη ειλικρίνεια, ζητά από τους Ιρανούς αδελφούς να ανοίξουν το στενό του Ορμούζ για αντίστοιχο διάστημα δύο εβδομάδων ως χειρονομία καλής θέλησης.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Σαρίφ δήλωσε: «Οι διπλωματικές προσπάθειες για την ειρηνική επίλυση του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή προχωρούν σταθερά, δυναμικά και αποφασιστικά, με πιθανότητες να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.

Το Πακιστάν έχει διαδραματίσει τον ρόλο του κύριου μεσολαβητή στις προτάσεις που έχουν ανταλλάξει το Ιράν και οι ΗΠΑ, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις συμβιβασμού.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες την προθεσμία που είχε θέσει στο Ιράν για να τερματίσει τον αποκλεισμό του πετρελαίου του Κόλπου.

22:49 Το Πακιστάν ζητά παράταση δύο εβδομάδων της προθεσμίας που έθεσαν οι ΗΠΑ στο Ιράν για να άρει τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμουζ

Ένας ανώνυμος υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το Ιράν εξετάζει θετικά το αίτημα του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων.

22:56 Το Ιράν «εξετάζει θετικά» την πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει γνώση της πρότασης του Πακιστάν για παράταση κατά δύο εβδομάδων της προθεσμίας που είχε επιβάλει στο Ιράν, και η απάντησή του θα δοθεί σύντομα, ανέφερε το Axios την Τρίτη, επικαλούμενο την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ. Η ίδια φέρεται να δήλωσε πως ο Τραμπ ενημερώθηκε για την πρότση του Πακιστάν για το Ιράν και σύντομα θα απαντήσει.

22:59 Ο Τραμπ θα απαντήσει σύντομα στην πρόταση του Πακιστάν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος στο Axios

Όταν ρωτήθηκε τι τον ώθησε να δημοσιεύσει σήμερα το πρωί ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», κάτι που πραγματικά συγκλόνισε τον κόσμο, ο Τραμπ απάντησε:

23:11 Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «εντελώς παράνομη» την έκκληση του Ιράν προς τον λαό να σχηματίσει ανθρώπινες ασπίδες γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με το NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την πορεία των υποτιθέμενων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αλλά επέκρινε έντονα την έκκληση της Τεχεράνης προς τους νέους να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ο Τραμπ έχει απειλήσει να βομβαρδίσει.

Ενθάρρυνε «όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης να αναζητούν πάντα την ειρήνη και όχι τη βία, να απορρίπτουν τον πόλεμο, ειδικά έναν πόλεμο που πολλοί έχουν χαρακτηρίσει άδικο, ο οποίος συνεχίζει να κλιμακώνεται και δεν επιλύει τίποτα».

Προέτρεψε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επικοινωνήσουν με τους πολιτικούς εκπροσώπους τους και να ασκήσουν πίεση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σίγουρα υπάρχουν ζητήματα διεθνούς δικαίου εδώ, αλλά περισσότερο από αυτό, είναι ένα ηθικό ζήτημα που αφορά το καλό του λαού στο σύνολό του, στην ολότητά του».

«Σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπήρξε επίσης αυτή η απειλή εναντίον ολόκληρου του λαού του Ιράν. Και αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από το παπικό καταφύγιο στο Castel Gandolfo, έξω από τη Ρώμη, αναφέρθηκε στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του ιρανικού λαού, χαρακτηρίζοντάς την «πραγματικά απαράδεκτη».

Ο ποντίφικας, ο οποίος είναι Αμερικανός, έχει γίνει όλο και πιο φανερός στις επικρίσεις του για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Πάπας Λέων IΔ’ δήλωσε ότι οι απειλές που απευθύνονται στον ιρανικό λαό είναι «απαράδεκτες» και επανέλαβε την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου.

Δύο πύραυλοι έπεσαν στη στρατιωτική βάση «Camp Victory» των ΗΠΑ, που βρίσκεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, προκαλώντας μερικές πυρκαγιές, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν όταν εκτοξεύθηκαν τρεις πύραυλοι ένας εκ των οποίων έπεσε στην περιοχή αλ-Αμάλ αλ-Σαάμπι της Αλ-Αμίρια.

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από τα ιρακινά αμυντικά συστήματα και όλα έπεσαν στον ποταμό Τίγρη, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η ιρακινή αστυνομία ενημέρωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε ερείπια.

23:59 Reuters: Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και του Πακιστάν πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές

Μια πηγή από την περιοχή ανέφερε στο CNN ότι «σύντομα αναμένονται καλά νέα και από τις δύο πλευρές» και ότι τις συζητήσεις συντόνιζε απευθείας ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ. Η πηγή πρόσθεσε ότι η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί ακόμα και απόψε.

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν έχουν εκδώσει επίσημη απάντηση, λιγότερο από τρεις ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο πλευρές έχουν επιβεβαιώσει ότι μελετούν την πρόταση. Το Reuters επικαλέστηκε έναν ανώνυμο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει θετικά την πρόταση. Η εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ «έχει ενημερωθεί για την πρόταση και θα δοθεί απάντηση».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, απηύθυνε έκκληση εκεχειρίας λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Τραμπ προς το Ιράν, ζητώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο να παρατείνει την προθεσμία που έχει θέσει στη Τεχεράνη κατά δύο εβδομάδες, ενώ παράλληλα προέτρεψε το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο ως «κίνηση καλής θέλησης».

https://twitter.com/sentdefender/status/2041622669192524065?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2041622669192524065%7Ctwgr%5E07c2971af21e0125cdf81dd6085505a2b980087e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1799707%2Fadistrofi-metrisi-gia-to-telesigrafo-tou-trab-an-den-uparxei-sumfonia-me-to-iran-paralirimatikes-oi-apeiles-sou%2F

https://twitter.com/iluminnatii/status/2041602230189461720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2041602230189461720%7Ctwgr%5E386d78efcd0729cb2f68501769a4a62671c579f6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1799707%2Fadistrofi-metrisi-gia-to-telesigrafo-tou-trab-an-den-uparxei-sumfonia-me-to-iran-paralirimatikes-oi-apeiles-sou%2F

https://twitter.com/Osinttechnical/status/2041613360857260527?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2041613360857260527%7Ctwgr%5E386d78efcd0729cb2f68501769a4a62671c579f6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1799707%2Fadistrofi-metrisi-gia-to-telesigrafo-tou-trab-an-den-uparxei-sumfonia-me-to-iran-paralirimatikes-oi-apeiles-sou%2F

https://twitter.com/Faytuks/status/2041607298544509037?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2041607298544509037%7Ctwgr%5E1681a04d12e418f6dda6f82d912f136c4cfd0e10%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1799707%2Fadistrofi-metrisi-gia-to-telesigrafo-tou-trab-an-den-uparxei-sumfonia-me-to-iran-paralirimatikes-oi-apeiles-sou%2F

https://twitter.com/AvichayAdraee/status/2041547248656351311?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2041547248656351311%7Ctwgr%5Ed6dc05539673a1d4fbf8fbc6c78d5f0105400e18%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog-april-7-2026%2F

https://twitter.com/IRIMFA_SPOX/status/2041541307949105637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2041541307949105637%7Ctwgr%5Ec790447891ef0ecc4613dfbc5a7aee81f10f1b18%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2Fliveblog%2F2026%2F4%2F7%2Firan-war-live-trump-warns-of-devastating-attacks-as-deal-deadline-nears

https://twitter.com/RapidResponse47/status/2041520947019096411?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2041520947019096411%7Ctwgr%5E7baee1685a0d766a64f4018bd4b565af54020c0f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ertnews.gr%2Feidiseis%2Fo-leykos-oikos-diapseydei-oti-eksetazei-to-endexomeno-xrisis-pyrinikon-oplon-kata-tou-iran%2F

IDF announces that it has attacked eight bridges in Iran today. pic.twitter.com/l2Uiy7cvG8 — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

https://twitter.com/ThomasJPenn/status/2041476393612038365

https://twitter.com/aprajitanefes/status/2041477646077571421

https://twitter.com/IranIntl/status/2041467118894670105

🇺🇸🇮🇷🇮🇱⚡️- Iranian media report air strikes against Kharg island, southern Iran. pic.twitter.com/foplIwcSV1 — Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) April 7, 2026

More here ⤵️https://t.co/5tDBtfTWGO — Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 7, 2026

13:12 Βίντεο από την επίθεση στο βόρειο Ισραήλ



Emergency teams responded to a Hezbollah rocket impact in Nahariya, northern 'Israel', where vehicles caught fire and sirens sounded in surrounding areas, including the Mount Meron region. Two lightly wounded. pic.twitter.com/kS3P1yj4IH — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 7, 2026

🚨 Istanbul, Turkey — Reports of gunfire targeting the Israeli consulate, leaving one local police officer injured. pic.twitter.com/uJRW6P3npk — Breaking News (@TheNewsTrending) April 7, 2026

🇮🇷 Israeli strikes reportedly hit the IRGC Aerospace Force headquarters in Shahrak, west of Tehran.



If true, this is a direct hit on Iran's missile command infrastructure.pic.twitter.com/qntFK1Wn53 https://t.co/aHpNZWF7d1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2026

مناطق غیرنظامی که از بامداد امروز (سه شنبه ۱۸ فروردین‌ماه) مورد هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت



پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر:

▪️تهران - حوالی میدان آزادی

▪️تهران - میدان فلسطین

▪️تهران - تهرانپارس

▪️تهران - پردیس

▪️تهران - شهریار

▪️آذربایجان غربی - ارومیه… pic.twitter.com/SbLiQefuYO — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) April 7, 2026

צה"ל תקף מעבר מרכזי נוסף מעל נהר הליטאני: שבעה מעברים ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה הותקפו עד כה



צה"ל תקף אתמול מעבר מרכזי נוסף ששימש את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לנוע מצפון לדרום נהר הליטאני, ולהעברת אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים במטרה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.… pic.twitter.com/gpW8ULgEmJ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2026

مشاهد من اسقاط الح..رس الث..وري مسيرة MQ9 ليلة أمس في سماء قشم pic.twitter.com/6zVqmwk8ur — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 7, 2026

Israel has approved an updated list of energy and infrastructure targets in Iran and is awaiting US President Donald Trump’s decision to proceed, according to a report Monday https://t.co/NNFkqXCJCV pic.twitter.com/80otfEKJ4l — Anadolu English (@anadoluagency) April 7, 2026

بیش از ۱۴ میلیون ایرانی غیور تا این لحظه اعلام آمادگی کرده‌اند جان خود را برای دفاع از ایران فدا کنند. من نیز جان‌فدای ایران بوده‌ام، هستم و خواهم بود.#جان_فدا — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026

תיעודים מיוחדים מעין הטיל: כך חיל האוויר תוקף מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני



צה"ל ממשיך במאמץ השיטתי להעמקת הפגיעה במערכי האש ומערכות ההגנה האוויריות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.



בתקיפות מדויקות שבוצעו בהכוונת למד"ן, הושמדו יותר מ-130 מערכות הגנה אוויריות של… pic.twitter.com/4CqrTd4Teh — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2026

צה"ל תקף בשיראז מתחם פטרוכימי נוסף - אחד המתחמים הבודדים שנותרו לייצור רכיבים כימיים חיוניים עבור חומרי נפץ וחומרים לטילים בליסטיים באיראן



חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים אתמול מטס תקיפה נרחב במספר אזורים באיראן לעבר תשתיות מרכזיות של משטר הטרור האיראני.



במסגרת המטס צה"ל תקף… pic.twitter.com/KOwfkD2a5M — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2026

תיעוד מפעילות אוגדה 91: חיסלו מחבלי נ"ט במסגד ואיתרו עשרות אמצעי לחימה



כוחות אוגדה 91 פועלים בשבועות האחרונים בדרום לבנון וממשיכים להרחיב את הפעילות הקרקעית הממוקדת להגנה על תושבי הצפון.



הכוחות זיהו מחבלים ממערך הנ"ט של ארגון הטרור חיזבאללה שהתמקמו במסגד במרחב, מיד לאחר הזיהוי… pic.twitter.com/jlvuYzgaS8 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2026

מספר זירות פגיעה במרכז, באחת מהן התהפך רכב; טרם דווח על נפגעים@hadasgrinberg (צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/pnxBJTBfYM — כאן חדשות (@kann_news) April 7, 2026

BREAKING: NASA FIRMS satellite imagery has detected several fires at the ADNOC facility (gas processing complex) in Habshan, UAE. pic.twitter.com/Q8SYQZBOzZ — World Source News (@Worldsource24) April 7, 2026

🇮🇷 📸 Footage of Mehrabad International Airport on fire in the capital Tehran, following reported ‘Israeli’ strikes. pic.twitter.com/Q8P1vOuF9T — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 7, 2026

US Ambassador to the UN Mike Waltz was booed by delegates when he mentioned "Trump's peacemaking" during his address. pic.twitter.com/dUT0qJPoVN — Press TV 🔻 (@PressTV) April 7, 2026

Pakistan positive and productive endeavours in Good Will and Good Office to stop the war is approaching a critical, sensitive stage ...



Stay Tuned for more — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 7, 2026

An Iranian ballistic missile struck the SABIC petrochemical plant in Saudi Arabia, resulting in a large fire breaking out.



This is the larger petrochemical plant in the Middle east and the fourth largest in the world. pic.twitter.com/ookobNVSNe — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) April 7, 2026

JUST IN 🇮🇷🇺🇸: U.S. and Israel Strike and Destroy Jewish Synagogue in Tehran, Iran



Rescue crews are in the area.



Reporter: "The Zionist regime, which calls itself a Jewish state, showed by attacking this site that it has a problem with all Iranians—it makes no distinction… https://t.co/HMZS0BVzQc pic.twitter.com/pORfY8Fljr — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 7, 2026

US President Donald Trump is the “most hawkish person” in his administration over the topic of Iran, according to a US source who spoke to him, cited by Axios.



"The president is the most bloodthirsty, like a mad dog," another US official told Axios.



Read more:… pic.twitter.com/daNeYUpgpF — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 7, 2026

BREAKING: Alireza Rahimi, Iran’s deputy minister of youth and sports, has called on Iranians to form human chains at power plants across the country to denounce the USA bombing threats against the facilities hours before Trump’s deadline for Iran ends. pic.twitter.com/ILEESGCOdd — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 7, 2026

Iran submitted a 10-point proposal to end the war via Pakistan, demanding:



1- End of all attacks.

2- Full sanctions relief.

3- Halt to Israeli strikes (incl. Hezbollah).

4- Reconstruction support.

5- Secure Hormuz shipping.

6- Guarantees against future attacks.



In return, Iran… pic.twitter.com/QChackcvIR — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

