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Η αβεβαιότητα εντείνεται στο μέτωπο του πολέμου της Μέσης Ανατολής, καθώς το Ιράν διαψεύδει το Πακιστάν ότι θα υπογραφεί το τελικό κείμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα τερματίσει τη πολύμηνη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ενώ το Ισλαμαμπάντ ανακοινώνει την επερχόμενη ηλεκτρονική υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας για τη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη τηρεί στάση μερικής αμφισβήτησης των λεγομένων.

Η «συμφωνία» δείχνει να καταρρέει κάτω από το βάρος των αντικρουόμενων δηλώσεων, μετατρέποντας μια ασταθής διπλωματική πρωτοβουλία σε μια χαώδη παρωδία που αφήνει τη διεθνή κοινότητα να αμφισβητεί ότι πρόκειται για πραγματική ειρηνευτική διαδικασία.

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«Δεν θα υπογραφεί αύριο η συμφωνία», λέει το Ιράν

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, είπε ότι η ακριβής ώρα υπογραφής του Μνημονίου με τις ΗΠΑ δεν έχει οριστεί για αύριο, υπονοώντας πως η διαδικασία δεν έχει «κλειδώσει».

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υπογραφής του λεγόμενου «Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ» μέσα στις επόμενες ημέρες. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε οποιαδήποτε αναφορά για την ημερομηνία υπογραφής, λόγω της επιφυλακτικότητας της άλλης πλευράς», πρόσθεσε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα του Ιράν.

Iran says the signing of the Islamabad memorandum with the U.S. “will not be on Sunday,” according to Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei.



Baghaei said the possibility of signing the memorandum in the coming days “could not be ruled out,” but cautioned against… pic.twitter.com/nk0DbwKKsK — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 13, 2026

«Δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας, σε αυτό το στάδιο η εστίαση είναι στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και έχει αποφασιστεί να μην συζητηθεί το πυρηνικό ζήτημα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, επιβεβαιώνοντας ότι το πυρηνικό ζήτημα θα αντιμετωπιστεί εντός των επόμενων 60 ημερών.

Η ανάρτηση του Σαρίφ

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα, η Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε στο X ότι η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την κρίση στη Μέση Ανατολή πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες, κάτι που ουσιαστικά όμως διέψευσε το Ιράν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πακιστανού πρωθυπουργού:

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«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

»Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη».

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Τα εμπόδια

Λαμβάνοντας υπόψιν τις αλληλοαναιρούμενες δημόσιες τοποθετήσεις, γίνεται αντιληπτό ότι παραμένουν τα «σύννεφα» στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αν και δήλωσε την Πέμπτη ότι ανέστειλε προγραμματισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, χθες, Παρασκευή, απέρριψε δημοσιεύματα ιρανικών μέσων για το περιεχόμενο της συμφωνίας, λέγοντας ότι «δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί».

Η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν βασίζεται σε υποσχέσεις, αλλά σε ενέργειες που μπορούν να επαληθευθούν. Οικονομικά ανταλλάγματα για την Τεχεράνη προβλέπονται μόνον εάν τηρεί τις υποχρεώσεις της.

Ένας παράγοντας που είναι κρίσιμος και θα καθορίσει τη βιωσιμότητα της συμφωνίας είναι η απάντηση του Ισραήλ που αξιολογεί το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή και δεν συμμετέχει στις συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης και συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ.

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Το Ιράν επιμένει ότι ο Λίβανος θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία. «Μόλις ολοκληρωθούν τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί», δήλωσε ο Αραγτσί στην ιρανική κρατική τηλεόραση. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Είμαι πολύ αισιόδοξος».

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Σε δεύτερη φάση, θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται μεν κάποιες πτυχές της συμφωνίας, ωστόσο σημειώνουν ότι τα οικονομικά οφέλη για την Τεχεράνη θα εξαρτηθούν από τη συμμόρφωσή της με τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει.

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Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιμένουν ότι το Ιράν θα πρέπει να περιορίσει ή να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιούνται σταδιακά.

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