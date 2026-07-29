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Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είπε την Τετάρτη πως η Άγκυρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους Τουρκοκύπριους και ανακοίνωσε σχέδια υποδομές για το ψευδοκράτος.

«Καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυριαρχική ισότητα, τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να επιτύχει» είπε, σύμφωνα με το Anadolu, αφού προήδρευσε σε συνάντηση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα. «Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα αυτών που επιδιώκουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών ανακατατάξεων και γεωπολιτικών υπολογισμών» πρόσθεσε.

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Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως «η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν τα δεινά του παρελθόντος, όποιο και αν είναι το κόστος».

Όσον αφορά στα projects που ανακοίνωσε, είπε ότι «θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε διάφορα…ειδικά έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου». Παράλληλα κατηγόρησε το Ισραήλ πως «σταδιακά καταλαμβάνει παλαιστινιακά εδάφη».